吃錯一口恐奪命！台灣近十年爆6起河豚中毒案 加熱再吃也難防致命毒素

據統計，自104年至113年，國內共發生6起河豚中毒案例，總計18人中毒，其中1人死亡。食藥署研究檢驗組組長曾素香表示，河豚毒素屬於神經毒素，毒性極強，加熱也無法將毒性破壞。多數中毒案件是因為不知道自己吃的是河豚，或是業者誤製成香魚片，應避免食用來路不明、不認識的水產品。

近年食藥署受理3例衛生局送驗河豚中毒案，為民眾自行烹食河豚而引發中毒，曾素香指出，檢體經進行DNA物種鑑別與河豚毒素分析，確認皆為「月尾兔頭魨」，也在檢體中檢出致命的「河豚毒素」。月尾兔頭魨全身各部位都具有強烈毒性，過去就曾有民眾食用月尾兔頭魨中毒致死案，造成1死、8人不適。

曾素香說，河豚毒素相當致命，誤食後約10至45分鐘即有症狀，主要為唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐，嚴重可能導致呼吸衰竭而威脅生命。除了誤食河豚，藍環章魚體內也含有河豚毒素，食藥署今年也曾受理衛生局送驗的生芥末章魚檢體，以DNA進行物種鑑別確認其為飯蛸，排除民眾疑慮。飯蛸是一種小型章魚，因雌性個體體內充滿卵，形似「米飯」，因此被稱為「飯蛸」。

台灣四面環海，周遭海域水產種類豐富，海產魚類難以辨識，還包括市場上充斥著加工水產品或魚片。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，食入性中毒的海洋生物毒素，常見河豚毒素中毒之外，也要小心鯖科魚類、熱帶魚中毒等。有些業者對魚種的辨識能力不足，誤把有毒魚類製成香魚片，造成中毒案件。

另外，鯖科魚類中毒也被稱「高組織胺魚類中毒」，主要原因是鯖魚、鮪魚、鰹魚等保存不當，導致魚體內的組胺酸會被細菌轉化為組胺。而旗魚、鬼頭刀、秋刀魚、沙丁魚等非鯖科魚類，天生富含組胺酸，也可能因保存不當而導致中毒。其症狀為進食後1小時產生皮膚潮紅、腫脹、蕁麻疹、嘔吐、腹痛等。