「鏟子超人」為救災賣命？網友曝有人橫紋肌溶解症送醫 羅一鈞說話了

花蓮光復鄉災後出現「鏟子超人」自願前往救災，令不少人感嘆是「台灣最美風景」。但今傳出有鏟子超人為了救災，疑出現橫紋肌溶解症於加護病房救治。衛福部疾管署長羅一鈞說，橫紋肌溶解症常發生在「肌肉過度的使用」或太激烈的運動後，若志工協助救災後，妥適休息仍無法緩解肌肉僵硬或疼痛、疲勞症狀，應及早就醫檢查。

羅一鈞今於臉書發文指出，導致橫紋肌溶解症，最常見的原因是「肌肉過度的使用」，如行軍、跑馬拉松，以小腿肌肉較容易受損，會有嚴重肌肉疼痛、難以行走甚至站立蹲下都受影響。

預防橫紋肌溶解症的方式，羅一鈞表示，第一是針對平常不太運動的人，不宜一時興起從事過度激烈的運動、勞動。在激烈運動或勞動後記得多喝開水，以利肌球蛋白的排除，減少腎功能受損的機會。

他強調，夏天是橫紋肌溶解症的好發季節，運動或勞動時要量力而行，並特別補充水分，不要讓身體處於缺水的狀態。如果過度運動或是勞動後，出現肌肉疲勞、疼痛、僵硬時就要趕快休息，經妥適休息後，如未能恢復正常狀態，應及早檢查及就醫。

網路傳出有鏟子超人協助救災後，出現橫紋肌溶解症，且嚴重到入住加護病房，羅一鈞表示，從該案的描述，最可能是「肌肉過度使用」所引起的橫紋肌溶解症，呼籲熱心協助救災的「鏟子超人」應多喝水，一旦感受到肌肉疲勞、疼痛或僵硬，建議當下馬上休息。

外傳橫紋肌溶解症的發生，與近期流感疫情升溫有關。羅一鈞表示，全台的流感疫情目前雖然症升溫，但感染流感的患者，僅有極小的機率會導致肌肉發炎，甚至發生橫紋肌溶解症，通常會先出現感染症狀，如發燒，當發燒數日後，才可能出現肌肉發炎等症狀。