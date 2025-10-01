南國漫讀節「藍皮解憂號」即起開賣 漫遊最美鐵道風景

2025南國漫讀節「藍皮解憂號」，今1日中午12時起限量開賣，將在11月15日至12月13日連續五個周六啟程，帶領旅客從枋寮車站出發往返金崙，在山海相映的鐵道上展開一段結合文學、藝術與表演的忘憂旅程。

屏東縣政府文化處表示，今年南國漫讀節藍皮列車共規畫5班次，邀請不同領域的創作者與表演團隊接力登場，首班車11月15日由新竹「好玩的劇團」開場，並邀請排灣族藝術家峇岦嵐偲．旮札涅蘫分享「大聲種籽」。

11月22日登場屏東「蘇家班掌中劇坊」搭配作家林剪雲，以「我的恆春 我的半島」暢談地方情懷；11月29日有新竹直笛合奏團帶來悠揚樂聲，與繪本創作者儲玉玲分享「熱天的時陣」的台文書寫。

12月6日由屏東「藝夥人表演製作團」結合客家創意，並由「599坐火車漫遊台灣」社團創辦人劉昭輝暢談火車旅行的樂趣；13日最後一班則邀來台東KEEP DANCE STUDIO的年輕舞者展現多元舞風，同場鄭孝榮則分享在三地門孕育可可夢土的「巧克力職人之路」。