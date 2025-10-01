南國漫讀節「藍皮解憂號」即起開賣 漫遊最美鐵道風景

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025南國漫讀節「藍皮解憂號」，今1日中午12時起限量開賣，將在11月15日至12月13日連續五個周六啟程，帶領旅客從枋寮車站出發往返金崙，在山海相映的鐵道上展開一段結合文學、藝術與表演的忘憂旅程。

屏東縣政府文化處表示，今年南國漫讀節藍皮列車共規畫5班次，邀請不同領域的創作者與表演團隊接力登場，首班車11月15日由新竹「好玩的劇團」開場，並邀請排灣族藝術家峇岦嵐偲．旮札涅蘫分享「大聲種籽」。

11月22日登場屏東「蘇家班掌中劇坊」搭配作家林剪雲，以「我的恆春 我的半島」暢談地方情懷；11月29日有新竹直笛合奏團帶來悠揚樂聲，與繪本創作者儲玉玲分享「熱天的時陣」的台文書寫。

12月6日由屏東「藝夥人表演製作團」結合客家創意，並由「599坐火車漫遊台灣」社團創辦人劉昭輝暢談火車旅行的樂趣；13日最後一班則邀來台東KEEP DANCE STUDIO的年輕舞者展現多元舞風，同場鄭孝榮則分享在三地門孕育可可夢土的「巧克力職人之路」。

文化處表示，藍皮列車是南國漫讀節的人氣活動之一，年年掀起搶票熱潮，今起線上開賣，票價1280元。今年串聯鐵道文化觀光祭，加碼推出「鐵道走讀」，11月9日起至12月7日每周日，共5場次，預計10月9日啟售，售票690元，透過「藍皮專列」及「鐵道走讀」雙路徑，旅客不僅能探訪秘境小站，更能感受屏東多元人文面貌。購票資訊可上屏東縣文化處臉書及雄獅旅行社平台查詢。名額有限，售完為止。

