中秋連假上國道 高公局籲檢查車況、謹記應變流程

中秋節連假將來臨，國道將湧入大量出遊車潮，高公局今天提醒，用路人行前須做好車輛檢查，若車輛故障或發生事故，應牢記處理方式及流程，以預防二次事故。

今年中秋節有3天連假，自10月4日至6日，交通部高速公路局發布新聞稿表示，預估連假期間將有大量出遊車潮湧入國道，整體車流量較平日明顯增加外，旅行時間也會較平日久。

高公局呼籲，用路人行前須做好車輛6燈（儀錶板燈、煞車燈、方向燈、頭燈、霧燈、倒車燈）、5油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、3水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水）及輪胎（胎紋胎壓）檢查。

由於國道行車速度快，萬一發生事故時，死傷程度往往較一般道路嚴重。高公局提醒，行駛國道若車輛故障或發生事故，務必牢記處理方式及流程，以預防二次事故，若無人傷亡且車輛還能行駛，應遵循「開放離撥拍移等」步驟進行處理。

其中「開」為開啟危險警告燈；「放」為沿著路肩或護欄外，面向來車至車輛後方50至100公尺處擺放故障標誌；「離」為車內人員全部離開車輛，移動至安全處所，避免在車道上逗留；「撥」為撥打110或利用高速公路1968App警政報案功能報案，若手機開啟定位功能，則App會自動判斷人員所在位置。

「拍」則為拍攝記錄事故現場，最好包含車輛碰撞點、車損部位、與地面標線相對位置，供肇事責任鑑定使用；「移」為拍照記錄完後，儘速將車輛移至安全處所（路肩或避車彎）；「等」為等待員警抵達處理。

高公局指出，若有人傷亡或車輛無法行駛，仍應先開啟車輛危險警告燈，接著放置故障標誌，車內人員移動至安全處所再求援，並保持現場完整、等待員警抵達。

針對這次中秋節連假各日尖峰方向，高公局規劃交通疏導措施並搭配匝道儀控、開放路肩等交通管理措施。

匝道封閉部分，高公局表示，連假前兩日（10月4日及5日）上午實施時段性國1及國5南入部分匝道封閉；連假末兩日（10月5日及6日）下午實施時段性國1及國3北入部分匝道封閉。

至於高乘載管制，高公局指出，連假末兩日（10月5日及6日）下午實施國5北向高乘載管制。

高公局表示，連假期間（10月4日至6日）採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採差別收費及凌晨0至5時暫停收費。