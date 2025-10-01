公費流感疫苗開打！蔣萬安曝「大寶」剛確診 痛苦症狀纏身3天後才緩解

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
代表6歲以下族群接種疫苗的小妹妹，在台北市長蔣萬安陪同下接受「左流右新」施打。記者林琮恩／攝影
公費流感、新冠疫苗今天開打，台北市市長蔣萬安表示，今年第38周，9月14至20日，北市因流感至急診就醫人數，大增13%，表示流感進入好發期，他透露，近期家中「大寶」染上流感，雖然大寶體型已比他高大，理論上應該很快能夠康復，但罹病過程仍相當辛苦，症狀持續3、4天才緩解，呼籲民眾別輕忽此次疫情，應盡快接種疫苗。

台北市政府在台大醫院舉行流感與新冠疫苗開打記者會，蔣萬安說，台北市去年統計流感通報共2千4百餘件，死亡個案逾470案例，為近3年最高，且今年第38周，因流感至急診就醫人數，增加13%，呼吸道相關疾病達傳染高峰。

蔣萬安表示，國內長輩施打新冠疫苗比率一直偏低，僅約20%，遠低於英國、美國，以及鄰近的南韓等國，呼籲民眾千萬不要輕忽流感與新冠疫情，進入秋冬季節，踴躍施打公費疫苗，「左流右新」獲得雙重保障。

公費流感疫苗第一階段開放滿65歲以上長者等11類對象接種，新冠疫苗則提供9類高危險民眾接種，並鼓勵左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，「左流右新」接種方式。

台北市衛生局長黃建華說，設籍台北市且符合疫苗接種資格民眾，10月1日至11月15日於合約醫療院所或接種站完成新冠或流感疫苗接種，可參加抽獎活動，每接種1劑可獲1次抽獎機會，獎項包括iPhone17等大獎。

台北市政府與21醫事團體合作，結合350家院所提供疫苗施打。蔣萬安指出，市政府也結合結合各局處規畫超過1千場次，在學校、里辦公室、衛生中心、活動中心等，讓民眾就印施打，盼疫苗施打比率盡快提升，尤其慢性病長者、家中有6個月以下孩童者，以及孕婦也能施打，第一線醫療人員，屬高風險族群，也可接種疫苗。

余忠仁表示，他是胸腔科醫師，歷經SARS、新流感、新冠疫苗三大呼吸道傳染病疫情，新流感疫情當時，台大醫院葉克膜全數用完，可見疫情相當嚴重，傳染病控制主要是靠疫苗，民眾擔心疫苗副作用，但相對於疫苗提供的保護效果，這些副作用可說微乎其微，且接種疫苗可減少罹患流感、新冠後的重症、死亡比率。

台大醫院院長余忠仁今天接受「左流右新」疫苗接種。記者林琮恩／攝影
台北市長蔣萬安透露，近期家中「大寶」被傳染流感，雖然大寶體型已比他高大，理論上應該很快能夠康復，但過程中也是很辛苦，症狀持續三、四天才緩解。記者林琮恩／攝影
