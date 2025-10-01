中秋連假首日苗栗2處國道匝道沒高乘載管制 後2半日封閉1處匝道

今年中秋節3天連續假期，交通部高速公路局為分散車流，規畫多項交通管制措施，以期道路交通順暢。其中，位於苗栗縣轄內國1頭份及國3香山2處交流道(南向)均未實施高乘載管制，請民眾多加利用；另外連假第2、3天(10月5及6日)，每日12至21時也配合高公局實施封閉國3西濱交流道北上匝道。

根據高公局中區養護工程分局分析，去年所有連續假期交通流量，預估本次中秋連假第1天(10月4日)10至15時，台61線香山至竹南南向路段，將出現大量返鄉及旅遊車潮，尖峰每小時交通量達1萬6000車次；10月6日北返車流後龍至香山全日交通量更可能高達9000車次。

因此，中區養護工程分局規畫台61線竹南至後龍段，共12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，同樣於管制時段調整行車管制號誌總周期270秒北上續進(其餘時段為總周期190秒北上續進)，封閉台61與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少車流交織情形，確保主線暢通，提高行車速度。

又因應台61線玄寶大橋(87至101公里)改建路段，竹南垃圾場平交路口提前於10月4日10至21時封閉，並於台1己線、明勝路交岔路口及苗9線海寶社區活動中心平交道路口處(北向)派遣義交疏導交通。

苗縣警局表示，將要求所屬同仁全力投入交通疏導外，並強化轄內各重要聯外道路、快速公路及各國道交流道周邊道路行車動線順暢，另將掌握即時路況，同步通報警廣電台宣導用路人周知，呼籲鄉親朋友切勿酒後駕車，務必遵守相關交通規則。