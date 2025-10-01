準麥德姆颱風周五周六影響花東 氣象署：中秋節連假天氣穩定

位於菲律賓東方海面的熱帶性低壓TD24今天上午8時生成，中央氣象署預報科長劉宇其上午指出，有發展為颱風（麥德姆）機率，不會直接影響台灣天氣，但外圍雲系周五、周六將為花東及恆春地區帶來降雨，沿海風浪也會增強。預計周日（5日）就會遠離，回到穩定天氣。

至於中秋節連假期間，各地仍是多雲到晴天氣，山區及中南部地區要留意午後雷陣雨。

劉宇其表示，上午8時生成的熱帶性低氣壓，目前位於台灣東南方1400多公里，受太平洋高壓導引，會穩定朝西北西方向前進，有機會發展成颱風，路徑預估3日會通過呂宋島北部，之後進入南海，離台灣有一段距離，但周五、周六外圍雲系可能為花東帶來降雨，沿海風浪也會增強，預計周日就會遠離。

劉宇其指出，熱帶性低氣壓明天至周六逐漸進入南海，之後往華南前進後，台灣再轉為太平洋高壓勢力範圍，下周日、周一中秋節連假各地天氣穩定，下周二太平洋高壓勢力逐漸減弱，東半部水氣增加。

未來一周降雨，劉宇其說，西半部以午後雷陣雨為主，東半部有零星短暫陣雨。今、明天台灣天氣穩定，山區及嘉義以南午後零星雨，可能伴隨較大雨勢。周五、周六熱帶系統外圍環流影響，花東及屏東有短暫陣雨，西半部為午後雷陣雨。下周日、周一各地為午後雷陣雨，尤其在山區及中南部地區降雨機會高。下周二東半部降雨再增加。