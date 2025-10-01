聽新聞
0:00 / 0:00
準麥德姆颱風周五周六影響花東 氣象署：中秋節連假天氣穩定
位於菲律賓東方海面的熱帶性低壓TD24今天上午8時生成，中央氣象署預報科長劉宇其上午指出，有發展為颱風（麥德姆）機率，不會直接影響台灣天氣，但外圍雲系周五、周六將為花東及恆春地區帶來降雨，沿海風浪也會增強。預計周日（5日）就會遠離，回到穩定天氣。
至於中秋節連假期間，各地仍是多雲到晴天氣，山區及中南部地區要留意午後雷陣雨。
劉宇其表示，上午8時生成的熱帶性低氣壓，目前位於台灣東南方1400多公里，受太平洋高壓導引，會穩定朝西北西方向前進，有機會發展成颱風，路徑預估3日會通過呂宋島北部，之後進入南海，離台灣有一段距離，但周五、周六外圍雲系可能為花東帶來降雨，沿海風浪也會增強，預計周日就會遠離。
劉宇其指出，熱帶性低氣壓明天至周六逐漸進入南海，之後往華南前進後，台灣再轉為太平洋高壓勢力範圍，下周日、周一中秋節連假各地天氣穩定，下周二太平洋高壓勢力逐漸減弱，東半部水氣增加。
未來一周降雨，劉宇其說，西半部以午後雷陣雨為主，東半部有零星短暫陣雨。今、明天台灣天氣穩定，山區及嘉義以南午後零星雨，可能伴隨較大雨勢。周五、周六熱帶系統外圍環流影響，花東及屏東有短暫陣雨，西半部為午後雷陣雨。下周日、周一各地為午後雷陣雨，尤其在山區及中南部地區降雨機會高。下周二東半部降雨再增加。
受太平洋高壓影響，溫度方面，劉宇其指出，今、明天各地高溫都有30度以上，台北及中南部內陸有35度以上，雙北恐有36度，並持續到中秋連假期間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言