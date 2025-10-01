台彩2項刮刮樂新品上市 「刮刮金樂透」、「加倍旺」頭獎均200萬元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣彩券公司1日推出2款刮刮樂新品「刮刮金樂透」與「加倍旺」，每張售價新臺幣200元，頭獎均為200萬元，要讓民眾迎接中秋佳節團聚時刻，嗨刮獎金歡樂加倍。

「刮刮金樂透」是一款超人氣益智延長型遊戲，玩法以民眾熟悉的電腦型彩券「大樂透」對獎規則為設計，刮獎過程充滿樂透開獎時的緊張刺激；「加倍旺」票面上耀眼黃金箭頭帶動金幣飆升，結合「倍數區」的玩法，有機會獲得2、3、5倍、最高10倍獎金；2款新品總獎項超過357萬個，總獎金逾15.4億元。

「刮刮金樂透」每張售價200元，為廣受歡迎的益智延長型遊戲，玩法採用民眾熟悉的電腦型彩券「大樂透」對獎規則為設計，刮獎過程猶如置身「大樂透」開獎現場，立即刮立即揭曉對獎結果，刺激又有趣，每張票面上有一組01～49不重複的6個「金樂透號碼」及一個「特別號」，民眾可隨意選一張或挑選自己喜歡的號碼，只要刮開「您的號碼」區並對中3個（含）以上的「金樂透號碼」或2個（含）以上的「金樂透號碼」加「特別號」，即可依券面獎金表獲得對應獎金，若幸運對中「金樂透號碼」6碼即得頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過28萬個，頭獎200萬元共有8個，總中獎率31.6%。

「加倍旺」每張售價200元，票面以向上飆升的黃金箭頭搭配耀眼閃亮金幣堆疊成塔，象徵即將刮出加倍獎金並帶來好運向上躍升的意象，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得該號碼對應的獎金乘以「倍數區」倍數符號的金額，有機會刮中2倍、3倍、5倍、最高10倍的獎金，超過49萬個獎金加倍的機會，頭獎200萬元共有3個，總中獎率29%。

