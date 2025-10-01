國泰航空擴展大陸航線 每日往返香港及長沙直飛

長沙為國泰航空於2025年新開通的第五個中國航點總數將增至24個。

國泰航空欣然宣布，將進一步擴展中國的航線網絡，鞏固香港、中國與全球各地的聯繫，並推動經貿互通與文化交流。國泰航空將於2025年11月4日起，開通每日一班往來香港與長沙的直飛服務。隨著此航線開通，長沙將成為國泰航空於2025年開通的第五個中國航點，總數將增至24個，進一步彰顯集團旗下國泰航空與香港快運致力提升網絡聯繫的承諾，為顧客提供更多便捷的出行選擇。

香港以至全球旅客可透過國泰航空的直飛航班，輕鬆抵達及探索中國湖南省的活力核心區域。

與此同時，長沙及周邊地區的顧客也可透過國泰航空與集團旗下的香港快運覆蓋全球逾100個目的地的航線網絡，通往世界各地。

國泰航空行政總裁林紹波表示：「我們很高興推出往返香港與長沙的直飛服務，透過香港國際航空樞紐，為湖南及世界各地經貿往來及文化交流搭建起一座新的橋樑。長沙是國泰航空與集團旗下的香港快運在中國的第24個航點，進一步兌現了我們為顧客提供多元化選擇、便利體驗及廣泛航線網絡的承諾。我們熱切期待更多顧客搭乘航班，開啟更多出行、商貿和文旅的全新旅程。」

國泰航空往來香港與長沙的航班將採用空中巴士A321neo客機營運，配備商務及經濟客艙，以及屢獲殊榮的機上娛樂體驗。