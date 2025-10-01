快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

國泰航空擴展大陸航線 每日往返香港及長沙直飛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國泰航空擴展中國大陸航線網香港及長沙直飛。業者提供
國泰航空擴展中國大陸航線網香港及長沙直飛。業者提供

長沙為國泰航空於2025年新開通的第五個中國航點總數將增至24個。

國泰航空欣然宣布，將進一步擴展中國的航線網絡，鞏固香港、中國與全球各地的聯繫，並推動經貿互通與文化交流。國泰航空將於2025年11月4日起，開通每日一班往來香港與長沙的直飛服務。隨著此航線開通，長沙將成為國泰航空於2025年開通的第五個中國航點，總數將增至24個，進一步彰顯集團旗下國泰航空與香港快運致力提升網絡聯繫的承諾，為顧客提供更多便捷的出行選擇。

香港以至全球旅客可透過國泰航空的直飛航班，輕鬆抵達及探索中國湖南省的活力核心區域。

與此同時，長沙及周邊地區的顧客也可透過國泰航空與集團旗下的香港快運覆蓋全球逾100個目的地的航線網絡，通往世界各地。

國泰航空行政總裁林紹波表示：「我們很高興推出往返香港與長沙的直飛服務，透過香港國際航空樞紐，為湖南及世界各地經貿往來及文化交流搭建起一座新的橋樑。長沙是國泰航空與集團旗下的香港快運在中國的第24個航點，進一步兌現了我們為顧客提供多元化選擇、便利體驗及廣泛航線網絡的承諾。我們熱切期待更多顧客搭乘航班，開啟更多出行、商貿和文旅的全新旅程。」

國泰航空往來香港與長沙的航班將採用空中巴士A321neo客機營運，配備商務及經濟客艙，以及屢獲殊榮的機上娛樂體驗。

國泰 香港

延伸閱讀

42歲阮經天新戀情曝光！女友是小20歲大陸白富美「交往1年」

上半年港股融資總額逾千億港元

官方反制美海事301調查 陸修改國際海運條例

「杭州六小龍」強腦科技落戶香港 5年助100萬人智能義肢

相關新聞

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

南國漫讀節「藍皮解憂號」即起開賣 漫遊最美鐵道風景

2025南國漫讀節「藍皮解憂號」，今1日中午12時起限量開賣，將在11月15日至12月13日連續五個周六啟程，帶領旅客從...

公費流感疫苗開打！蔣萬安曝「大寶」剛確診 痛苦症狀纏身3天後才緩解

公費流感、新冠疫苗今天開打，台北市市長蔣萬安表示，今年第38周，9月14至20日，北市因流感至急診就醫人數，大增13%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。