博愛座糾紛熱議…醫曝2氛圍在台蔓延 國人不自知

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾踹向老婦人左手的提袋。圖／擷取自Threads
民眾踹向老婦人左手的提袋。圖／擷取自Threads

博愛座更名優先席仍見爭搶糾紛，有年輕人因北捷博愛座問題一腳踹倒老婦人，引發熱議。醫師、時事評論家沈政男認為，這一腳揭開台灣社會厭老時代的來臨，而「厭老與厭童，正在流行」，只是厭老與厭童的人不曉得自己正在這麼做。

沈政男指出，北捷發生年輕人因被拍打催促離開博愛座，大腳踹倒老婦人的事件，網路上好多人對於那一腳大力叫好，卻不見任何有意義的評論；這一腳也是歷史性的一腳，正式揭開了台灣社會厭老時代的來臨。

此外，網路上有則抄襲國外的貼文，吸引數萬人按讚，內容是7歲小孩在速食店跟一個大人說你好醜，結果大人附耳回嗆說，我是二十年後的你，穿越時空回來云云。按讚的人或讀者可能只以為是笑話，實際上，這就是一則厭童貼文。

沈政男認為，「厭老與厭童，正在流行」。只是厭老與厭童的人，不曉得自己正在這麼做，就好比才幾年前，好多人在性別議題上也是不知自己在厭女或厭同。可見台灣的所謂進步價值，根本就是矇來的，並非因為反思與自覺而推動社會進步。

他進一步表示，厭老言論在網路上比比皆是，形成大規模集體運動則是表現在「取消博愛座」倡議，此倡議沒有完全成功，但執政者為了諂媚年輕人，就把博愛座改成了優先席，也把「老弱婦孺優先」幾個字刪掉了，改成只要有需要就能坐。

此外，幾個月前，網路上也有一波關於厭童的討論，而在這方面，已有民調顯示，3成多的人認為，「如果不會管教小孩就不要帶出門」，以免干擾到別人，這樣的反應就是一種厭童。市面上也越來越多餐廳或商店，貼出禁止小孩進入的公告。

沈政男說，厭老與厭童不是只有台灣，而是進步社會都會發生，尤其是東亞，主因在於高齡化與少子化，社會轉變太快，形成世代之間價值觀差異，於是年輕人看不慣老人，且不婚不生沒必要體會同理帶小孩的辛苦，自然看不慣吵鬧的小孩。

而爭搶座位是博愛座制度沒處理好的問題，卻沒人討論制度，只是在那拍手叫好，充分洩漏了台灣社會前現代化的本質，更因炎上熱議，有索讚的價值，於是好多人紛紛跳下來秀下限，跟著喊殺喊打，殊不知，這次踹老人，下次就會踢小孩了。

博愛座 小孩 網路

udn討論區

0 則留言
