買兩瓶米漿也中千萬！ 7-8月期統一發票新增17千萬幸運兒

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部賦稅署1日下午將公布今年7-8月期統一發票中獎清冊。本報資料照片
財政部賦稅署1日下午將公布今年7-8月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎中獎號碼為「53960536」，共開出17張，200萬元特獎中獎號碼為「51509866」共17張，有民眾在新北市三重的全家便利商店買2瓶米漿，也幸運中千萬大獎。

今年7-8月期統一發票中獎號碼已於今年9月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「53960536」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「51509866」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「43074088、「22870220」、「38253117」。除了前述中獎號碼，今年下半年期每期統一發票開獎組數包含百萬元獎30組、2000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出326萬6,030組。

領獎期間自今年10月6日起至明年1月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

114年07-08月統一發票開獎。圖／聯合新聞網製表
