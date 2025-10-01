買兩瓶米漿也中千萬！ 7-8月期統一發票新增17千萬幸運兒

財政部賦稅署1日下午將公布今年7-8月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎中獎號碼為「53960536」，共開出17張，200萬元特獎中獎號碼為「51509866」共17張，有民眾在新北市三重的全家便利商店買2瓶米漿，也幸運中千萬大獎。

今年7-8月期統一發票中獎號碼已於今年9月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「53960536」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「51509866」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「43074088、「22870220」、「38253117」。除了前述中獎號碼，今年下半年期每期統一發票開獎組數包含百萬元獎30組、2000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出326萬6,030組。

