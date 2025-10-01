台鐵澄清「65歲長者專享特權」為不實訊息 實際政策一次看

針對網路流傳「台鐵10月新政策：65歲長者專享特權」一事，台鐵公司今澄清，相關訊息並非事實。

首先，在車票票價部分，台鐵依《老人福利法》規定，年滿65歲的國民，或持永久居留證並註記享有大眾交通工具優待的外籍人士，均可購買敬老票。自2025年6月23日調整票價後，台北—花蓮路段全票為583元，敬老票則為292元。

其次，有關候補服務，台鐵指出，目前營運列車均未設計雙層車廂，並未針對長者另設優先候補。現行為會員制度，黃金會員以上等級旅客可透過網路系統登錄需求，由系統自動媒合剩餘座位，並無專屬於65歲長者的安排。

在所謂「綠色通道」部分，台鐵說明，年長及身心障礙旅客可至車站服務台或無障礙窗口購票，並備有筆談設備。輪椅或行動不便旅客購票乘車時，將依標準作業流程啟動「愛心通報」，由車站人員協助引導上下車，但並未設置任何實體「綠色通道」。

另就托運服務，台鐵表示，旅客持對號列車票券托運行李時，將依件數、重量與體積限制辦理。優待票旅客托運行李限制為2件、總重量不超過20公斤；以包裹方式托運時，運費依普通包裹計算並享五折，並無所謂「敬老托運費率」。

最後，台鐵也指出，目前僅EMU3000型列車配置AED心臟去顫器，其他車輛均未配置AED或氧氣瓶。

台鐵強調，相關服務皆屬於既有制度或一般優惠措施，網傳「65歲長者專享特權」屬不實訊息，呼籲旅客應以台鐵官方公告為準。