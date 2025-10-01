中華郵政開辦美西國際e小包 恢復收寄美國特定航空郵件

中華郵政公司為因應跨境電商發展趨勢，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品更多元實惠的選擇，於2025年10月1日開辦美國及西班牙國際e小包（ePacket）業務。國際e小包資費相較國際航空掛號小包及國際快捷（EMS）低廉，且可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態，適合民眾及電商賣家使用。專用發遞單可於各地郵局營業窗口索取，或透過中華郵政全球資訊網「EZPost線上交寄」網頁預先登錄國際e小包發遞單資料並列印。

依據美國政府公告及萬國郵盟第137號通函內容，「100美元（含）以下之非商業性禮品」與「書籍」屬於關稅豁免，中華郵政公司自10月1日起恢復收寄該特定品項之各類航空郵件；惟美國海關認定內裝物品不符合「100美元（含）以下之非商業性禮品」或「書籍」之規範時，郵件有可能遭查扣、沒入、銷毀或退回，寄件人須自行承擔相關責任及退回費用，不得向中華郵政公司請求退還郵資或補償損失。