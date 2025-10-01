快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

中華郵政開辦美西國際e小包 恢復收寄美國特定航空郵件

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中華郵政公司為因應跨境電商發展趨勢，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品更多元實惠的選擇，於2025年10月1日開辦美國及西班牙國際e小包（ePacket）業務。國際e小包資費相較國際航空掛號小包及國際快捷（EMS）低廉，且可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態，適合民眾及電商賣家使用。專用發遞單可於各地郵局營業窗口索取，或透過中華郵政全球資訊網「EZPost線上交寄」網頁預先登錄國際e小包發遞單資料並列印。

依據美國政府公告及萬國郵盟第137號通函內容，「100美元（含）以下之非商業性禮品」與「書籍」屬於關稅豁免，中華郵政公司自10月1日起恢復收寄該特定品項之各類航空郵件；惟美國海關認定內裝物品不符合「100美元（含）以下之非商業性禮品」或「書籍」之規範時，郵件有可能遭查扣、沒入、銷毀或退回，寄件人須自行承擔相關責任及退回費用，不得向中華郵政公司請求退還郵資或補償損失。

中華郵政 美國 跨境電商

延伸閱讀

美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪

「台積電（2330）中長期會變美積電！」郭哲榮：美國人根本就不屑你台灣人

美國同意台灣鳳梨輸美 農業部：金鑽、芒果品系符美方要求

川普稱終結多場戰爭 未獲諾貝爾獎將是「侮辱」美國

相關新聞

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

南國漫讀節「藍皮解憂號」即起開賣 漫遊最美鐵道風景

2025南國漫讀節「藍皮解憂號」，今1日中午12時起限量開賣，將在11月15日至12月13日連續五個周六啟程，帶領旅客從...

公費流感疫苗開打！蔣萬安曝「大寶」剛確診 痛苦症狀纏身3天後才緩解

公費流感、新冠疫苗今天開打，台北市市長蔣萬安表示，今年第38周，9月14至20日，北市因流感至急診就醫人數，大增13%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。