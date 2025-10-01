快訊

你中獎了嗎？7、8月統一發票開出34張大獎 最低僅花36元買飲品就中千萬

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署統計，7、8月期統一發票1,000萬元特別獎及200萬元獎各為17張。圖／AI生成
財政部賦稅署統計，7、8月期統一發票1,000萬元特別獎及200萬元獎各為17張。圖／AI生成

財政部賦稅署統計，7、8月期統一發票1,000萬元特別獎及200萬元獎各為17張，提醒民眾記得兌獎，以免與大獎擦身而過。

賦稅署指出，本期千萬發票中獎號碼為53960536、200萬獎項號碼是51509866，20萬元獎號43074088、22870220、38253117。

【中央社／台北1日電】

財政部初步統計，民國114年7、8月統一發票開出17張特別獎（新台幣1000萬元）及17張特獎（200萬元）中獎發票，共34名幸運兒抱回高額獎金，中獎清冊將於今天下午4時30分揭曉。

114年7、8月統一發票中獎號碼，特別獎（1000萬元）為53960536，特獎（200萬元）為51509866。

據目前超商自行公布7、8月統一發票中獎情況，統一超商、全家便利商店共開出7張千萬特別獎，其中最幸運的消費者，在宜蘭縣頭城鎮的統一超商烏石港門市，僅花36元購買飲品，便喜獲千萬元。

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。

114年07-08月統一發票開獎。圖／聯合新聞網製表
114年07-08月統一發票開獎。圖／聯合新聞網製表

統一發票 財政部

