大腦粒線體刺激反應 有助改善失智症狀

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
醫學研究示意圖。法國醫學團隊研發一種針對粒線體的刺激工具，透過短暫刺激為大腦神經元提供運作需要的能量。（Photo by CDC on Unsplash under C.C License）
粒線體能量供應不足，造成大腦衰退受損！法國醫學團隊研發一種針對粒線體的刺激工具，能夠在粒線體活動受損時，透過短暫刺激為大腦神經元提供運作需要的能量。對此，擁有穩定的粒線體能量供應，有助於維持大腦突觸的強度，以及記憶痕跡的持久性。

粒線體與神經衰退

每日科學》報導，波爾多大學、蒙克頓大學和法國國家健康醫學院團隊合作，首次開發出能夠維持粒線體活動的刺激工具。對此，若是刺激反應能夠改善神經衰退症狀，意味著即使在粒線體活動受損時，大腦神經元也能夠擁有運作需要的能量。

該研究共同資深作者馬西卡諾表示，這項研究首次確立粒線體功能障礙與神經衰退症狀的關聯性，並表明粒線體活動受損可能會導致大腦神經元的退化。

蒙克頓大學教授查特蘭指出，這項研究能夠更好理解粒線體在大腦正常運作中的作用，而實驗中的刺激工具可以識別導致失智症的分子和細胞機制，並促進有效治療靶點的開發。

供應能量不足

Earth.com》報導，大腦海馬迴是形成長期記憶的重要樞紐，其依靠穩定的粒線體能量供應，並維持大腦突觸的強度，以及記憶痕跡的持久性。然而，粒線體能量不足會導致神經傳遞減弱、可塑性喪失，而細胞的補償能力也會下降。

未來，相關研究將探討記憶拯救可以持續多久，哪些細胞類型可以發揮效果，以及類似的生物能量調節能否幫助識別記憶以外的其他認知領域。

