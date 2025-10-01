快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

奇美醫院推「社會處方箋」 營造失智友善場域

中央社／ 台南1日電

奇美醫院針對失智症患者推動「社會處方箋」，結合社區志工及友善企業提供非藥物方式治療，透過鼓勵患者重新融入社區生活，藉此延緩退化、減緩憂鬱情緒。

奇美醫院專案副院長陳綉琴今天告訴中央社記者，奇美醫院自2019年承接台南市政府衛生局失智友善社區計畫，並於2021年起與台南市立圖書館跨域合作成立「失智友善館」，至今年已協助236名圖書館志工完成失智友善志工培訓，強化對失智症的認識與敏感度。

陳綉琴表示，今年進一步拓展至企業場域，輔導奇美食品幸福工廠成為失智友善組織，已有33名員工完成志工培訓，將「友善陪伴」融入烘焙課程與導覽活動，讓失智友善多元延伸。

她說，近日一名個案64歲的劉姓婦人，自去年起出現記憶力衰退，輾轉求醫卻始終未見改善，今年確診為失智症後，由奇美醫院神經內科主任楊浚銘開立「社會處方箋」，鼓勵個案勇敢走出家門、重新融入社區生活。

陳綉琴指出，在家人的支持與醫療及志工團隊陪伴下，劉姓婦人陸續參與奇美食品幸福工廠以及台南市立圖書館活動，在安心氛圍中專注完成作品，重拾成就感，每日生活中多了不少笑容，心情開朗許多。

陳綉琴說明，社會處方箋將醫療建議轉化為生活行動，鼓勵長者走出家門、參與互動，藉此延緩退化、減緩憂鬱情緒，透過失智友善志工陪伴，讓失智症患者成為能創作、能分享的社區成員，照顧者也能感受到支持與喘息，並希望失智友善概念落實於更多民眾的日常生活。

失智症 奇美醫院 患者

延伸閱讀

北市失智症婦人4年被詐團連騙3百次 現金、不動產被騙走1億6千多萬元

力拚全國之先！新北29區完成失智友善社區、明年成立高齡長照處

奇美醫院趣推失智預防 聯手廟宇創「護腦聰明籤」

徐超斌壯年癌逝 陳志金：我們真正敬佩的「超人醫生」

相關新聞

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

南國漫讀節「藍皮解憂號」即起開賣 漫遊最美鐵道風景

2025南國漫讀節「藍皮解憂號」，今1日中午12時起限量開賣，將在11月15日至12月13日連續五個周六啟程，帶領旅客從...

公費流感疫苗開打！蔣萬安曝「大寶」剛確診 痛苦症狀纏身3天後才緩解

公費流感、新冠疫苗今天開打，台北市市長蔣萬安表示，今年第38周，9月14至20日，北市因流感至急診就醫人數，大增13%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。