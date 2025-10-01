奇美醫院推「社會處方箋」 營造失智友善場域

奇美醫院針對失智症患者推動「社會處方箋」，結合社區志工及友善企業提供非藥物方式治療，透過鼓勵患者重新融入社區生活，藉此延緩退化、減緩憂鬱情緒。

奇美醫院專案副院長陳綉琴今天告訴中央社記者，奇美醫院自2019年承接台南市政府衛生局失智友善社區計畫，並於2021年起與台南市立圖書館跨域合作成立「失智友善館」，至今年已協助236名圖書館志工完成失智友善志工培訓，強化對失智症的認識與敏感度。

陳綉琴表示，今年進一步拓展至企業場域，輔導奇美食品幸福工廠成為失智友善組織，已有33名員工完成志工培訓，將「友善陪伴」融入烘焙課程與導覽活動，讓失智友善多元延伸。

她說，近日一名個案64歲的劉姓婦人，自去年起出現記憶力衰退，輾轉求醫卻始終未見改善，今年確診為失智症後，由奇美醫院神經內科主任楊浚銘開立「社會處方箋」，鼓勵個案勇敢走出家門、重新融入社區生活。

陳綉琴指出，在家人的支持與醫療及志工團隊陪伴下，劉姓婦人陸續參與奇美食品幸福工廠以及台南市立圖書館活動，在安心氛圍中專注完成作品，重拾成就感，每日生活中多了不少笑容，心情開朗許多。

陳綉琴說明，社會處方箋將醫療建議轉化為生活行動，鼓勵長者走出家門、參與互動，藉此延緩退化、減緩憂鬱情緒，透過失智友善志工陪伴，讓失智症患者成為能創作、能分享的社區成員，照顧者也能感受到支持與喘息，並希望失智友善概念落實於更多民眾的日常生活。