又一間熄燈！在地17年家樂福北投店突宣布只到10月底 網嘆太傷心

聯合報／ 記者黃筱晴／台北即時報導
家樂福北投店宣布將於10月底結束營業。圖／翻攝自Google Maps
家樂福北投店宣布將於10月底結束營業。圖／翻攝自Google Maps

又一間家樂福即將熄燈！繼嘉義市家樂福北門店在上月租約到期歇業後，在地經營17年的北市家樂福北投店，也在臉書粉絲團宣布，即將於10月底熄燈，消息一出讓許多顧客惋惜，紛紛表示，「少了一個方便補貨的地方了」、「太傷心，滿滿回憶，小孩也愛逛！」。

家樂福近期陸續調整營運店點，繼嘉義北門店後，日前也傳出新竹竹北店也將於年底熄燈。針對北市北投店歇業，業者在粉專上表示，「基於公司整體營運考量，我們將營業至114年10日31日(週五)晚間23:00。我們重視每位顧客的權益，後續將由周邊其他分店(量販：天母店、超市：北投明德店、北投公館店、北投致遠一店、北投光明店)及家樂福線上購物持續提供優質服務並保障您的顧客權益。」

文末並再次感謝顧客支持，「家樂福北投店暨全體員工再次感謝您17年來的支持與愛護，您的笑容及對工作人員服務的肯定，我們感恩在心，謝謝您一直以來的陪伴」。

家樂福北投店宣布將於10月底結束營業。圖／摘自家樂福北投店FB
家樂福北投店宣布將於10月底結束營業。圖／摘自家樂福北投店FB

北投 家樂福

相關新聞

公費流感疫苗開打！蔣萬安曝「大寶」剛確診 痛苦症狀纏身3天後才緩解

公費流感、新冠疫苗今天開打，台北市市長蔣萬安表示，今年第38周，9月14至20日，北市因流感至急診就醫人數，大增13%，...

中秋連假首日苗栗2處國道匝道沒高乘載管制 後2半日封閉1處匝道

今年中秋節3天連續假期，交通部高速公路局為分散車流，規畫多項交通管制措施，以期道路交通順暢。其中，位於

準麥德姆颱風周五周六影響花東 氣象署：中秋節連假天氣穩定

位於菲律賓東方海面的熱帶性低壓TD24今天上午8時生成，中央氣象署預報科長劉宇其上午指出，有發展為颱風（麥德姆）機率，不...

博愛座糾紛熱議…醫曝2氛圍在台蔓延 國人不自知

博愛座更名優先席仍見爭搶糾紛，有年輕人因北捷博愛座問題一腳踹倒老婦人，引發熱議。醫師、時事評論家沈政男認為，這一腳揭開台...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

