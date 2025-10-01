又一間熄燈！在地17年家樂福北投店突宣布只到10月底 網嘆太傷心

又一間家樂福即將熄燈！繼嘉義市家樂福北門店在上月租約到期歇業後，在地經營17年的北市家樂福北投店，也在臉書粉絲團宣布，即將於10月底熄燈，消息一出讓許多顧客惋惜，紛紛表示，「少了一個方便補貨的地方了」、「太傷心，滿滿回憶，小孩也愛逛！」。

家樂福近期陸續調整營運店點，繼嘉義北門店後，日前也傳出新竹竹北店也將於年底熄燈。針對北市北投店歇業，業者在粉專上表示，「基於公司整體營運考量，我們將營業至114年10日31日(週五)晚間23:00。我們重視每位顧客的權益，後續將由周邊其他分店(量販：天母店、超市：北投明德店、北投公館店、北投致遠一店、北投光明店)及家樂福線上購物持續提供優質服務並保障您的顧客權益。」