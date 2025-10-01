COVID-19、流感疫苗分階段開打 QA一次看

公費流感疫苗及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，均自今天起分階段開打。今年COVID-19結束全民接種改打10大族群，流感所打疫苗也略有調整，中央社記者帶您一次看。

Q. 目前國內流感與COVID-19疫情狀況如何？

國內流感已經進入流行期，衛生福利部疾病管制署長羅一鈞說明，上次遇到秋季流感升溫是2年前，但目前就診人次已經超過當年秋季最高峰。

羅一鈞指出，近期流感流行株正好從A型H1N1轉換為A型H3N2，已得過流感的人可能再次感染，加上疫苗接種後要2週才會有保護力，因此預估10月疫情可能逐漸緩升或持平，還是會處於相對高點，且到10月底前應該都是雙病毒「共舞」。

COVID-19疫情則從5月底6月初到達高峰後，持續下降，目前仍處相對低點。不過疾管署示警，參考國內與鄰近國家過往流行趨勢，前波疫情高峰到下波疫情開始上升，間隔約為4、5個月，因此預估10月中下旬COVID-19疫情會開始上升。

Q. 今年疫苗接種對象有甚麼調整？

衛生福利部疾病管制署今年針對COVID-19疫苗接種對象做出調整，6歲至49歲無高風險民眾不再列為COVID-19疫苗公費接種對象。

疾管署長羅一鈞日前說明，COVID-19造成的重症、死亡連年下降，去年也已經退出國人10大死因；過去幾年，世界衛生組織（WHO）、歐洲、英國、日本、韓國等國家，陸續調整普遍接種策略為以風險族群為主。因此經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議做出決議。

Q. 如果非公費對象想打COVID-19疫苗怎麼辦？

疾管署發言人曾淑慧說明，疾管署已於10個縣市協調10家合約醫院自今年10月1日起協助提供有需求之民眾自費接種服務。相關自費接種資訊，可至疾管署全球資訊網/傳染病與防疫專題/傳染病介紹/第四類法定傳染病/新冠併發重症/ COVID-19疫苗/自費COVID-19疫苗接種院所項下查詢。

此外，優先對象接種一段時間後，疾管署也將評估庫存、效期及疫情變化，不排除比照今年初流感疫苗狀況，開放全民接種。

Q. 今年流感與COVID-19所接種的疫苗，與往年有何不同？

流感疫苗由往年接種的4價疫苗，改為接種3價疫苗。衛生福利部疾病管制署長羅一鈞日前說明，台灣在2019年10月改打4價，然而流感病毒B型山形株自2020年以後，就從全世界消失，因此依世界衛生組織（WHO）採購3價流感疫苗。

流感疫苗今年共向國光生技、荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司、台灣東洋、賽諾菲、高端疫苗等5家疫苗廠，共採購686萬4910劑。

COVID-19疫苗部分，疾管署則因應國際流行變異株變化，向莫德納採購LP.8.1疫苗約277萬劑；非mRNA疫苗部分，經詢問Novavax，若要10月供貨，須維持供應現有的JN.1疫苗，因此將購買30萬劑Novavax JN.1疫苗；2廠共購買307萬劑。

Q. 兩種疫苗可以同時打嗎？

疾管署指出，國際研究顯示，同時打COVID-19和流感2種疫苗後的免疫反應與副作用發生比例，都與只打COVID-19疫苗相似。因此建議可「左手接種流感疫苗，右手接種COVID-19疫苗」，一次完成2種接種疫苗，保護自己免於2種疾病威脅。