糖尿病患靠「1212」飲食法3個月狂甩23公斤 營養師：血糖也砍半

20年糖尿病史也能逆轉？營養師薛曉晶在臉書粉專透露，近期有一位55歲工程師病患，減重23kg、藥物剩1顆，而他靠的不是一般人熟知的168斷食法，而是更安全的「1212間歇性斷食」。

薛曉晶在臉書「營養師媽媽曉晶的生活筆記」透露，該病患擁有20年糖尿病史，「糖尿病人壽命比一般人少10-20年」，而這句話也一直是對方心中的巨大陰影。他焦慮問道：「難道我真的只剩10年可以活？」。這份恐懼也促使他下定決心尋求專業營養師協助，要逆轉血糖爭取更多健康歲月。

薛曉晶指出，間歇性斷食雖有助血糖控制，但對於血糖已過高的病友，若無專業指導，貿然嘗試168斷食反而可能帶來危險。因此病患選擇相對更具彈性的「1212」模式，每天空腹12小時、進食12小時。不僅能讓胰臟獲得足夠休息，又巧妙地避免了空腹時間過長可能引發的血糖危險。

薛曉晶指出，除了精準的飲食調整，病患更展現了驚人的毅力，每天堅持爬山2小時，下山後再直接上班，這份持之以恆的運動習慣，是血糖穩定下降的關鍵。薛曉晶還特別提醒，病患在運動前一定要先補充一杯牛奶和麥片，確保他在清晨登山時有足夠的能量來源，避免因低血糖而暈倒。

飲食調整加上持續運動，3個月過後，病患已經從113公斤降到90公斤，原本高達220的血糖也穩定控制在100以下，從最初擔心「只剩10年餘命」的焦慮，到現在每天只需一顆藥就能自信面對未來。

薛曉晶總結，這個案例清楚地告訴我們糖尿病管理並非單靠「意志力」，而是在專業監測下找到最適合自己的平衡點。3大成功關鍵包含「調整斷食模式」，如從風險較高的168轉為更安全的1212；「安全運動策略」，像是運動前補充牛奶和麥片，運動中隨身攜帶葡萄糖錠以備不時之需；「數據監測與醫病配合」每週定期監測血糖、體重與醫師討論減藥計畫。