失眠困擾聲量破64萬！沒想到床單顏色也是兇手 醫師揭5大真相、2色最傷睡眠

多數人以為顏色只是裝飾，紅色看起來熱情、藍色顯得沉靜，不過就是點綴臥室的選擇罷了。但陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢提醒，顏色其實遠不只是視覺效果，它會直接影響大腦與神經系統，不同色調甚至能決定你能不能一夜好眠。

常見失眠困擾曝光！沒想到床單顏色才是隱形兇手

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近一年（2024/9/30～2025/9/29）「失眠」相關的網路聲量高達642,867筆。熱門關鍵字中，不僅有「壓力、焦慮、交感神經」等與情緒、神經相關的困擾，也出現「生理時鐘」失衡等生活節奏議題。

在解決方式上，「安眠藥」雖然是討論度最高的關鍵字之一，但不少人也擔心副作用，因此轉而尋找替代方案，例如「冥想、按摩、經絡」等放鬆方法，以及睡前一杯「牛奶」。從醫療到生活偏方，網友討論的助眠撇步五花八門，顯示失眠已是全民共鳴的日常困擾。但很多人可能沒想到，一張床單的顏色，也可能是你睡不好的關鍵。

床單顏色真相一：紅、黃色系是睡眠殺手

紅色床單被點名是最危險的「失眠陷阱」，會像警報器般不斷刺激大腦神經，讓人難以放鬆。

黃色則是隱形的「睡眠興奮劑」，會促使腎上腺素分泌，研究發現使用黃色床單的人，入睡時間平均延後45分鐘，等於睡前默默喝下了一杯濃咖啡。

床單顏色真相二：藍色是天然安眠藥

藍色被醫師形容為「大自然的安眠聖品」。當眼睛接觸藍色時，腦部會分泌褪黑激素，就像服下天然安眠藥般，能幫助身心快速進入休息模式。有研究發現，使用藍色床單的人入睡速度平均快了30％，睡眠深度也同步提升；其中「天空藍」特別受到青睞，被認為能營造最平靜的氛圍，就像仰望晴朗藍天一樣，讓人更容易卸下煩躁與壓力。

床單顏色真相三：綠色是舒壓神器

綠色常讓人聯想到大自然的寧靜，能幫助降低心率與血壓，讓緊繃的神經慢慢放鬆，被認為是僅次於藍色的助眠色彩。研究發現使用綠色床單的人壓力激素水平明顯下降，睡眠品質改善達60％以上。像「海泡沫綠」這樣柔和的色調，更能帶來清新、平靜的氛圍，就像置身森林或海邊。對長期承受壓力的現代人來說，綠色床單不僅能營造放鬆感，還特別適合需要舒緩眼睛疲勞的人。

床單顏色真相四：白色是兩面刃

白色床單一方面能帶來純淨、安心感，但也可能因反射光線而成為失眠元兇。若臥室遮光不足，白色床單在月光或路燈照射下就像聚光燈般刺眼，特別容易影響光線敏感族群的睡眠。

床單顏色真相五：黑色是沉重負擔

黑色雖然看起來神秘，但卻會吸收熱量，讓床鋪溫度升高2到3度，造成盜汗與翻身次數增加。心理層面上，黑色容易帶來壓抑與沉重感，不少人甚至回報情緒低落或噩夢增加。類似的還有棕色等深色系，同樣可能在潛意識中造成壓迫氛圍，讓人更難徹底放鬆。

醫師教你這樣做 才能找回安穩好眠

謝炳賢指出，失眠的成因往往不只一種，但「床單顏色」確實是多數人忽略的重要因素。若長期睡不好，不妨先檢視寢具色調，選擇藍或綠這類助眠色系，效果可能比藥物更自然。

除了環境條件之外，婦產科醫師嚴絢上也提醒，日常生活習慣的調整同樣關鍵。她提出五大方向，能幫助身體更快進入休息狀態：

1.建立固定的睡前流程

睡前一小時放下手機，泡溫水澡、聽輕音樂或做溫和伸展，讓大腦逐步切換至休息模式。

2.營造適合睡眠的臥室環境

保持房間涼爽、安靜、光線昏暗，並選擇透氣親膚的棉質寢具，降低外在干擾。

3.維持白天的規律活動

適度運動或散步有助於夜晚入睡，但避免在睡前進行過度劇烈的活動，以免神經過度亢奮。

4.調整飲食與作息習慣

下午之後盡量避免攝取咖啡因與濃茶，晚餐以清淡為主，睡前不宜過度飽食，以減輕身體負擔。

5.必要時尋求專業評估

若失眠已經影響生活品質，應由醫師進行評估，必要時討論荷爾蒙或其他輔助治療方式，以獲得更安心的改善。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月30日至2025年09月29日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『失眠』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

