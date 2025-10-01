10月新政？網瘋傳「敬老票優先補票、專屬綠色通道」台鐵急澄清：假的

近期在社群媒體上流傳台鐵新政影片，宣稱台鐵10月起，針對65歲以上長者可享半價優惠、熱門時段優先補票、專屬綠色通道等多項福利。對此，台鐵公司澄清，網路上流傳的10月5項長者新政並非事實，敬老票價已有調整，此外，台鐵並無設置實體綠色通道，也無行李託運敬老費率。

近期社群媒體上流傳台鐵10月新證影片，宣稱65歲以上長者搭乘台鐵時，可享5大福利，像是敬老票半價優惠，北花自強號一般票價440元，敬老票僅需220元；在熱門時段持敬老票可優先補位，並安排靠近門口位置；影片還宣稱台鐵提供專用實體旅色通道、行李托運敬老費率、列車置有AED心臟去顫器等。

台鐵公司澄清，上述政策「並非事實」。台鐵公司依據老人福利法，年滿65歲的國民或持永久居留證，並註記搭乘國內大眾交通工具優待的永久居留權人士，乘車時可使用敬老票。台鐵新票價已在今年6月23日上路，調整後台北至花蓮全票為583元、敬老票為292元，並非影片宣稱的220元。

台鐵公司現有各級營運中列車並無雙層列車設計。旅客加入該公司會員，且為黃金會員等級以上，可享有一般車票對號座位媒合服務。

該媒合服務提供會員於網路訂票系統開放訂票後，無法訂到所需班次，又無法經常上網查詢預訂時，可藉由會員服務系統，將剩餘可售座位進行媒合，不須到車站申請，「所有符合資格會員均可使用」，並無特別適用於65歲長者。

有關專屬綠色通道服務部分，台鐵表示，年長及身心障礙人士購票可至車站服務台或無障礙窗口辦理，前述2處也有筆談設備，無法言語表達者可多加利用；輪椅及行動不便旅客購票乘車時，台鐵會啟動愛心通報，由車站人員協助引導上下車事宜，此為公司服務流程SOP，並無設立實體綠色通道。

至於托運行李敬老費率，台鐵說明，旅客持對號列車紙本乘車票將行李（衣帽、鞋履等）托運，限制每件長度不得超過2公尺，體積不得超過1立方公尺或重量不得超過20公斤，以託運3件為限，總重量不得超過40公斤。

持用對號列車優待票旅客，以託運2件為限，總重量不得超過20公斤，旅客行李或隨身物品以包裹託運時，按普通包裹運費率計算的運費均予以五折核收，並無行李托運敬老費率。

另外，台鐵也指出，本公司列車中「僅EMU3000型車內設有AED心臟去顫器」，另所有車輛均無配置氧氣瓶。若民眾想了解更多台鐵公司票務及客運服務訊息，可查閱官網及公告查詢。