吃再多也不胖？醫曝吃對「5種食物」 幫助燃脂、不易發胖又助健康

不少人看起來「怎麼吃都不胖」，但也有人無奈表示「喝水都會胖」。台灣一名醫師指出，這並非單純的新陳代謝快或體質問題，而是與「吃進什麼食物」息息相關。只要吃對這5種食物，就能促進腸道好菌增長，讓身體自動啟動燃脂機制，不僅更容易維持好身材，也有助於整體健康。

吃天然食物有助腸道菌平衡 影響身材與代謝效率

基因醫學專家張家銘醫師在臉書說明，腸道中有數兆個微生物，負責協助消化、吸收營養，甚至與體重、血糖及肝臟健康密切相關。

如果體內擁有大量「好菌」，能讓新陳代謝順暢、能量利用效率高，自然就不容易發胖；但若「壞菌」過多，有害物質如脂多醣進入血液，會引起慢性發炎，導致脂肪囤積、肥胖，甚至提高脂肪肝風險。

研究也發現，吃對食物除了補充營養，還能改變腸道菌相，減少脂肪堆積。特別是天然食物中富含的「類胡蘿蔔素」（Carotenoids），能調節腸道微生物，讓脂肪燃燒效率更高、發炎反應更低、新陳代謝更穩定。建議每天攝取紅色、黃色、綠色三種天然色系的蔬果。

1.紅色食物

這類食物含有豐富的「茄紅素」（Lycopene），不僅具抗氧化作用，還能促進腸道健康。

研究指出，茄紅素能增加腸道內的 Akkermansia 益生菌，有助強化腸道屏障、預防壞菌與毒素滲入血液，降低慢性發炎。若體內 Akkermansia 數量多，通常體脂肪較低、代謝功能也較佳。

2.黃色食物

這類食物富含「玉米黃素」（Zeaxanthin）與「岩藻黃素」（Fucoxanthin），能提升能量消耗、減少脂肪堆積。

張家銘醫師形容岩藻黃素是「減肥界的超級明星」，因為它不僅能有效燃燒熱量，還能改變腸道菌相，提升與瘦身有關的菌種「Bacteroidetes」，並降低與肥胖相關的「Firmicutes」。

動物實驗也發現，補充岩藻黃素的小鼠不僅體重下降，胰島素阻抗改善，肝臟脂肪堆積也大幅減少。

3.綠色食物

綠色蔬菜富含「葉黃素」（Lutein），除了是護眼成分，也能減少腸道發炎、修復腸道屏障，讓壞菌不易侵入，有助好菌穩定生長。

葉黃素就像是腸道的一層「防護罩」，幫助減少腸漏、改善腸道環境。若有脹氣、便秘、腸胃不適，或吃完特定食物後容易腹瀉，建議多攝取綠色蔬菜，有助腸道修復與代謝調節。

4.辣椒紅素與蝦紅素

除了蔬果，紅辣椒中的「辣椒紅素」（Capsanthin）也有助提高基礎代謝率，改善腸道菌相、提升脂肪燃燒效率。

而鮭魚、蝦蟹、紅藻等食物中的「蝦紅素」（Astaxanthin）則是超強抗氧化劑，可降低肝臟脂肪堆積、減少發炎，並調整腸道菌群，幫助肝臟排毒、促進脂肪代謝。

科學研究指出，補充蝦紅素能降低發炎反應，對脂肪肝患者來說，是一種天然又安全的營養選擇。

文章授權轉載自《香港01》