獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
公費流感疫苗今開打，疑因高端疫苗不受家長信賴，南投有學校乾脆直接在疫苗廠牌敘明「不是高端」，還特別加底線標註。圖／讀者提供
公費流感疫苗今開打，疑因高端疫苗不受家長信賴，南投有學校乾脆直接在疫苗廠牌敘明「不是高端」，還特別加底線標註。圖／讀者提供

公費流感疫苗今開打，疑因高端疫苗不受家長信賴，南投有學校乾脆直接在疫苗廠牌敘明「不是高端」，還特別加底線標註，讓人啼笑皆非。衛生局表示，縣內校園疫苗配送以國光為主，但強調所有公費疫苗都經國家核定，其實不需挑廠牌。

公費流感疫苗開打前，南投縣針對縣內五專3年級以下、高中職、中小學及附設幼兒園等學生，展開校園接種意願調查及線上簽署等作業，有學生家長接到學校發放的接種注意事項說明後，發現疫苗廠牌竟是寫「不是高端」，感到哭笑不得。

該名家長表示，收到孩子學校的流感疫苗接種注意事項說明，看見疫苗廠牌不僅寫「不是高端」4個字，底下還畫線特別加強標示，真的令人發噱，顯見不少民眾對高端出品的疫苗，信心嚴重不足，所以不敢讓孩子打，校方也才會特別標註。

據了解，由於該學校前幾年辦理校園疫苗接種作業前，校方接到太多家長詢問，並表示，若廠牌是高端就不打了，嚴重影響學生接種意願，校方更被問到心累，因此今年疫苗廠牌乾脆直接敘明「不是高端」，讓家長安心，也不用再問校方。

衛生局則表示，今年提供公費流感疫苗為國光、GSK、東洋、賽諾菲、高端等5家廠牌，由於不少家長對部分廠牌感到擔心，往年頻頻詢問，甚至索性不讓孩子施打，各校反映相關疑慮，經該局評估後，針對校園就盡量以配送國光疫苗為主。

對於民眾挑選疫苗廠牌，衛生局強調，原則上，公費疫苗接種就以中央配送的廠牌為主，這批來什麼就打什麼，民眾無法挑選，而所有的公費疫苗都有經過國家認證核可，都是合格有效的疫苗，因此呼籲民眾不需要挑廠牌，符合資格就來打。

