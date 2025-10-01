聽新聞
0:00 / 0:00
又有颱風恐發展！賈新興：準麥德姆今明兩天恐生成
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，中秋假期天氣穩定，午後山區零星短暫雨。目前在菲律賓東方海面熱帶擾動93Ｗ預估1日至2日有增強為熱帶性低氣壓的機率，並於2日至3日有發展為颱風（麥德姆）的趨勢，預估往呂宋島方向移動，3日至4日東南部水氣多。
賈新興指出，5日至6日另一個熱帶性低氣壓發展的趨勢，可能影響台灣天氣，需特別關注其後續發展趨勢。9日晚上至10日，有受低壓環流影響的機率，各地有局部短暫陣雨。 但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
最近天氣，賈新興說，２日至３日午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。3日至4日中午前，台東至恆春半島一帶有局部雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。5日午後新竹以南山區有零星短暫雨。6日午後台中以南山區及高屏有零星短暫陣雨。 7日至8日有受今年第一波微弱東北季風影響的機率，其中７日午後北北基宜花東及嘉義以南有零星短暫陣雨。
8日北北基宜有局部短暫雨， 午後花東及各地山區有零星短暫雨。9日桃園以北及宜蘭有局部陣雨，午後各地山區及竹苗轉有局部短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言