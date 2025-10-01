快訊

又有颱風恐發展！賈新興：準麥德姆今明兩天恐生成

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受太平洋高壓，各地晴朗高溫。聯合報系資料照
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，中秋假期天氣穩定，午後山區零星短暫雨。目前在菲律賓東方海面熱帶擾動93Ｗ預估1日至2日有增強為熱帶性低氣壓的機率，並於2日至3日有發展為颱風（麥德姆）的趨勢，預估往呂宋島方向移動，3日至4日東南部水氣多。

賈新興指出，5日至6日另一個熱帶性低氣壓發展的趨勢，可能影響台灣天氣，需特別關注其後續發展趨勢。9日晚上至10日，有受低壓環流影響的機率，各地有局部短暫陣雨。 但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

最近天氣，賈新興說，２日至３日午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。3日至4日中午前，台東至恆春半島一帶有局部雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。5日午後新竹以南山區有零星短暫雨。6日午後台中以南山區及高屏有零星短暫陣雨。 7日至8日有受今年第一波微弱東北季風影響的機率，其中７日午後北北基宜花東及嘉義以南有零星短暫陣雨。

8日北北基宜有局部短暫雨， 午後花東及各地山區有零星短暫雨。9日桃園以北及宜蘭有局部陣雨，午後各地山區及竹苗轉有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

新竹 賈新興

