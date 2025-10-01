快訊

本性難移？研究曝「父母遺傳」機率不到40% 性格非宿命隨時會變

聯合新聞網／ 綜合報導
根據最新研究顯示，人的性格並非永久不變，且遺傳的影響並沒有想像中大。 示意圖／ingimage
俗語說「三歲定終生」、「江山易改，本性難移」，真的如此嗎？許多人相信人的性格難以改變，甚至認為父母的性格會遺傳給孩子。但根據日媒「News Post Seven」報導，日本資料科學記者鈴木祐指出，個性並非一輩子不會改變，且父母的影響也有限。

近年來多項國際研究發現，性格其實會隨時間和人生經歷而轉變。美國加州大學研究團隊追蹤約500人長達20年的時間，結果發現多數參與者性格出現明顯變化。例如，原本內向的人隨年齡增長變得外向、神經質的人逐漸變得穩定堅強。尤其當一個人有清楚明確的價值觀，例如「想幫助他人」或「追求挑戰」，往往更容易養成正向的人格特質。另一份伊利諾大學的分析則指出，接受心理治療或行為訓練的人，僅四週後性格就會出現顯著改善，且效果可持續數年。專家因此認為，人的個性有隨時可調整改變的彈性。

那麼，父母的性格會不會直接影響小孩？研究顯示，勤勞、好奇、外向或焦慮等性格特質確實有約五成會受到遺傳影響，但不代表親子就必然相似。以愛丁堡大學對上千個家庭的調查為例，親子性格相似度的機率僅約39%，與親子完全不同個性的機率33%相比，其實差距不大。

專家強調，形成特定的性格並非只有基因的影響，而是大量基因與後天經歷交互作用的結果。像離婚、升遷、親人過世等重大事件，都可能讓一個人變得更焦慮或更積極。因此，父母雖能影響環境，但孩子是什麼樣的個性，往往還是由自己的體驗與選擇決定。因此，性格並不是無法改變的宿命，而是隨著人生經歷與價值觀持續變化的過程。

