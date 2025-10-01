2熱帶擾動恐發展 1個可能向台灣逼近

菲律賓東方到南海目前為大低壓區，有熱帶擾動消消長長。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(30日20時)美國(GFS)系集模式顯示，有一熱帶系統從菲律賓東方海面發展，偏西北西穿過呂宋島，5日侵襲海南島北側、雷州半島一帶，再進入廣西、越南北部。

吳德榮說，至於歐洲(AIFS)模式，7日20時模擬圖顯示，台灣東方海面則另有一熱帶擾動，向西逼近；但各國模式模擬差異很大，應續觀察。

最近天氣，吳德榮指出，今日至下周二(包括中秋連假)，受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率。周五、六(3、4日)熱帶系統通過呂宋島、廣東海面，南方水氣增多，為恆春半島及花東帶來一些局部降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部22至38度、中部24至36度、南部23至36度及東部21至35度。