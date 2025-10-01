結合克林姆「吻」、舞者化身大提琴 「國際芭蕾舞星在台北」絕美登場

隨著巴哈「大提琴無伴奏組曲」響起，舞者的身體彷彿化身為大提琴，顛覆你對芭蕾的想像；而在取材自畫家克林姆經典名作「吻」的芭蕾舞作「Penumbra」中，舞者的身體旋轉成為畫筆，勾勒出夢幻迷離的舞台。「2025 第十六屆國際芭蕾舞星在台北」周六、日在台北國家戲劇院登場，芭蕾舞結合名畫與名曲，讓觀眾驚艷於芭蕾令人目眩神迷的千變萬化。

2007年起開舞的「國際芭蕾舞星在台北」彷彿芭蕾界的奧斯卡盛典，每屆演出皆網羅全球頂尖芭蕾舞團的首席舞星。本屆邀來12位橫跨歐洲、美洲的國際首席舞星，帶來風格迥異的代表舞作——從古典芭蕾的極致美學，到當代創作的深刻表現。

主辦單位黑潮藝術表示，每一屆的演出，都希望能將台灣從未上演過的經典作品帶給觀眾。這一次邀請到「巴伐利亞芭蕾舞團」首席舞者夫妻檔——Laurretta Summerscales 與 Yonah Acosta。由於兩位舞星曾演出過 Sir Frederick Ashton 的全本舞劇「「La Fille mal gardée（園丁的女兒）」，黑潮立即向 Ashton 基金會取得授權，將該舞劇中最膾炙人口的「范妮·埃爾斯勒雙人舞」帶來台灣首次演出。這段洋溢著青春與戀愛氣息的雙人舞，將以輕巧靈動的舞步，融合詼諧的肢體語言與高難度技巧，完美展現Ashton編舞語彙中獨有的詩意與幽默，為觀眾帶來一段既細膩又充滿生命力的田園戀曲。

來自「米蘭史卡拉歌劇院芭蕾舞團」的兩位首席舞星 Nicoletta Manni 與 Timofej Andrijashenko，將以高難度的《大古典雙人舞 》 為「2025 第十六屆國際芭蕾舞星在台北」揭開序幕，展現最純粹的古典芭蕾之美。

已故法國編舞大師 Roland Petit ，1949年將比才的歌劇《卡門》改編為一部僅四十分鐘的舞劇，從此奠定了其在20世紀芭蕾史上的經典地位。其中最令人難以忘懷的，莫過於卡門與唐荷西的雙人舞。編舞家以大膽、現代感十足的語彙，融合西班牙風格的節奏與姿態，勾勒卡門的性感、自信與挑釁。本次將由享譽國際的芭蕾巨星 Polina Semionova 擔綱演出卡門，她獨特的舞台魅力與深厚的藝術造詣，必將為這場經典雙人舞注入震撼人心的力量。

「荷蘭國家芭蕾舞團」兩位頂尖舞星 Anna Ol 以及Jan Špunda攜手演出最經典絕美的羅密歐與茱麗葉「樓台會雙人舞」。而在編舞家 Remi Wörtmeyer 以克林姆名畫「吻 (The Kiss)」為靈感創作的 「Penumbra」中，隨著拉赫瑪尼諾夫《G 小調大提琴奏鳴曲》第三樂章低迴而濃烈的旋律，兩位舞者的身體將化作畫筆，勾勒出情感最細膩深刻的瞬間。

當耳熟能詳的巴哈「大提琴無伴奏組曲」響起，舞者的身體化身為大提琴。這是西班牙編舞家 Nacho Duato 的經典代表作「Multiplicity – Forms of Silence and Emptiness」，將由 Elisa Carrillo Cabrera以及 Mikhail Kaniskin 兩位前柏林芭蕾舞團首席共舞，攜手顛覆你對芭蕾的想像。

德國編舞家 Uwe Scholz 的「Jeunehomme」以莫札特第九號鋼琴協奏曲〈Jeunehomme〉K.271為靈感，展現「讓音樂看得見」的獨特才華。舞者以純粹而精準的舞蹈語言，將莫札特音樂中的光與影、喜悅與深情轉化為鮮活舞姿。兩位來自「加拿大國家芭蕾舞團」的首席 Svetlana Lunkina與Ben Rudisin ，則帶來古典芭蕾經典「白天鵝雙人舞」，以及編舞家Keaton Leier 的作品「Atmosphere 」。