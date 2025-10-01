用大象糞便蓋教堂和劇院 泰建築師Boonserm :我把50%的設計留給大自然

大象糞便也可以蓋出神聖崇高的教堂？泰國建築師邦森(Boonserm premthada)生於貧民窟、從小失聰。寂静的成長經驗讓他對光影和氣味有著異於常人的敏銳感受，也更能理解大象的世界—大象靠腳而非聽覺探索世界。他將大象糞便轉化為建材，搭蓋的「大象教堂」在今年的威尼斯建築雙年展拿到特別貢獻獎。近日他受邀來台，為新北美術館搭建一座「草藥教堂(medicine Chapel)」。

「我只設計建築的百分之五十，另外百分之五十交給大自然設計。」走進邦森用遠自泰國運來、上千片藥草葉子搭蓋的「草藥教堂」，葉子篩下的光影在身上灑下詩意的圖案，周圍飄散著令人靜心的淡淡香氣，「我希望建築能以安靜的方式療癒人們，無論何時你感到疲憊，都可以回到建築之中。」

2015年，邦森受邀為位於泰國邊界、與大象共存400年的奎族，打造一個人象共存、融合住所與博物館的「大象世界」，讓此一瀕臨消失的少數民族得以安身立命。這件作品讓邦森聲名鵲起、贏得多項國際大獎，成為泰國在國際間最具影響力的建築師。

奎族不到一千人，負責照顧七百隻大象，他們在現代世界賴以生活的薪資，都來自泰國政府提供的大象照顧費。邦森透過設計，打造一個不以人類為中心的嶄新世界，更花了四年時間，耗費心力將大象糞便研製磚塊。此一建材除了用於建造公寓和家具，更受邀在巴黎、威尼斯、倫敦打造劇院、教堂和雕塑作品。

「我的設計原則是『本能』，把基本的東西變得有價值，再透過建築把萬物連繫在一起。」邦森表示，他在「大象世界」中看到大象行走時隨意掉落糞便，奎族人將糞便當成肥料與造紙材料，這啟發了他用糞便製磚當建築材料。他形容「大象糞磚」是一個完整的「生命循環」，大象吃富含纖維的植物排便、糞便變成磚頭、磚頭銷售產生的收入再轉為培育森林和餵養大象的資金，圓滿打造森林和動物、人類的永續生態系統。

邦森的作品往往洋溢故事、詩意與幽默感。他受邀參加威尼斯建築雙年展時，查閱史料發現曾有一隻大象在運到威尼斯後死去，他便打造「大象教堂」撫慰大象逝去的靈魂。展覽結束後，大象教堂將移到米蘭近郊一間泰國寺廟的草地上，成為聚會、學習和分享的場所，為所有靠近的人提供庇護、陰涼與和諧。而受邀到法國凡爾賽打造的「大象劇院」，當法國觀眾察覺法王路易十四與糞便形成的諷刺對比，都被逗樂了。

而透過設計，這些「大象建築」的施工已經做到輕量化與模組化。邦森的建築團隊成員僅四人，卻可以在四天內將大象教堂組裝完畢，展後也能快速拆解、迅速轉移到另一個地方展開新的生命。它也不只是回收再利用 ，而是創造一個完整的再生循環，透過建材的收入餵養大象、支持社區和恢復生態系統，實踐「建築將萬物聯繫在一起」的理念。

此次來台，邦森是受建築學者阮慶岳之邀，參加新北美術館十月建築大展「建築的恐懼與療癒」。他收到邀請時，恰逢妻子生了一場大病、在醫院住了半年，醫院幾乎成為他的第二個家。邦森只剩下一耳30%的聽力，他所到之處，妻子總是溫柔相伴，為他聆聽、傳達外界的訊息。她的病對他是一大打擊，治療的過程讓他了解「治癒不僅需要外部療法，還需要安靜、持久的心靈藥物。」