健康主題館／燒燙傷植皮 穩定後11天內最佳

台灣的燒燙傷意外頻傳，輕者表皮受傷，嚴重者可能導致全身性敗血症，應視傷口評估清創、植皮，促使傷口癒合。基隆長庚醫院發現，植皮手術應在患者病情穩定後盡早進行，建議在病情「穩定後11天之內」，可減少最多的併發症風險。

基隆長庚整形外科兼外傷中心副主任王思翰表示，皮膚是人體最大的器官，具保護身體、調節體溫和抵抗感染等功能。國內每年約有17萬人次的燒燙傷病患，其中僅有不到1萬人需要住院，占了大量的住院天數以及健保的費用。

目前的燒燙傷治療準則中，最佳的植皮時機一直未有定論，基隆長庚藉由跨科合作及國際大數據外傷資料庫支持，進行大規模研究，建議在燒燙傷後11天內進行植皮手術是最佳的時機。研究共計蒐集2萬754位燒燙傷病患，並篩選出進行植皮手術的853位病患，深入分析軀幹燒燙傷病患的植皮時機與預後的關聯性。

王思翰指出，燒傷後期的重建手術可幫助患者縮短復健期程，提升生活品質，因此需要完整治療介入計畫。植皮手術到底該什麼時候進行？過去研究多著重於植皮的風險因子評估，例如糖尿病、老年人、抽菸、酗酒等預後較差的風險因子，這些都可能造成病患植皮時機的延後。

出現水泡 盡量不弄破

基隆長庚整形外科和林口長庚外傷急症外科合作，運用美國外傷資料庫的資料進行大數據研究，希望找出最佳時間點。研究結果發現，早期手術可縮短整體住院時間，且可減少其相關併發症，包括移植失敗與手術部位感染。

這項研究已發表在2024年8月全世界外科領域權威之一的「國際外科學期刊」（International Journal of Surgery），為臨床上改善燒燙傷患者的處置流程，提供了更有價值的參考。王思翰強調，期待藉由後續研究的累積，能建立更具一致性與可執行性的國際臨床指引。

燒燙傷是常見的傷害，日常生活意外接觸熱水、油炸食品、化學物質或其他高溫物體，就會造成皮膚組織傷害。王思翰表示，如果出現水泡，顯示傷害到真皮層，傷口大約三周可癒合，「若不是在醫療院所處理水泡，建議不要弄破，怕引起感染；傷口完全恢復前，盡量保持水泡的完整性」。

緊急處理 「沖」是關鍵

燒燙傷的緊急處理，為「沖、脫、泡、蓋、送」五原則，王思翰說，「沖」是關鍵，立即使用流動的冷水沖洗受傷部位至少15分鐘，直到不再有灼熱感。

要注意的是，年齡較小的幼童不必沖冷水過久，以免體溫下降過度，年幼者可以先送至醫院請專業人員處理。

另外，藥局通路有販售一般抗生素藥膏以及燙傷藥膏，都有抗菌效果，如果是輕微燙傷，可選擇抗生素藥膏來照顧傷口；若燒燙傷嚴重且面積大，建議盡快送醫。王思翰提醒，燒燙傷最怕傷口感染，避免在傷口塗抹非治療用的藥品，更不要相信民間偏方，應遵循醫護人員指示正確換藥。