8成青壯族群沒規律運動 健盟號召1.5萬人挑戰一個月15天、日走7000步

運動部全民運動署調查指出，台灣不運動人口在全球192國中排名88名，30至60歲青壯年族群沒有規律運動高達8成，影響健康。長期推廣運動的台灣健康運動聯盟（簡稱健盟）將舉辦「第三期健康達人挑戰賽CBHS Ⅲ」，鼓勵青壯年族群參賽，目標是一個月有15天、每天走路7000步，促進身體健康，降低健保負擔。

健盟昨舉辦誓師活動，健盟理事長李萬吉表示，他多年來在企業內推廣運動，這次挑戰賽為期3個月，參賽者目標是一個月有15天、每天走路7000步，若達15天以上，將會有獎金獎勵。據統計，上班族一天步行步數約2000至3000步，若要走到7000步，需要刻意多走一些，目標號召1.5萬人參與。

健盟秘書長張東洋說，調查發現，中學生沒有規律運動約為5成、大學生上升至6成5，30至60歲青壯年更高達8成，非常可惜。30至60歲為家庭支柱，期盼經這次挑戰賽，讓青壯年規律運動比率增加至30至40%。

張東洋指出，第二期挑戰賽參賽者步行達標率86.43%，期望第三期達成率再上升，以增加生活品質，降低健保負擔。李萬吉也與台灣職業健康護理學會理事長陳美滿簽訂合作意願書，透過全國主要企業的職護推動與鼓勵同仁養成運動習慣。

健盟表示，這次挑戰賽以30至60歲職場從業人士，特別是科技人為初期主對象，鼓勵每一個人秉持U化（Ubiaultous）、生活化的概念，隨時隨地、不影響工作下，找機會運動、追求健康。挑戰賽活動於10月舉辦暖身賽，年底前擇日開賽。