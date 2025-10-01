聽新聞
0:00 / 0:00

8成青壯族群沒規律運動 健盟號召1.5萬人挑戰一個月15天、日走7000步

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
每天走路7000步，可促進身體健康。圖／123RF
每天走路7000步，可促進身體健康。圖／123RF

運動部全民運動署調查指出，台灣不運動人口在全球192國中排名88名，30至60歲青壯年族群沒有規律運動高達8成，影響健康。長期推廣運動的台灣健康運動聯盟（簡稱健盟）將舉辦「第三期健康達人挑戰賽CBHS Ⅲ」，鼓勵青壯年族群參賽，目標是一個月有15天、每天走路7000步，促進身體健康，降低健保負擔。

健盟昨舉辦誓師活動，健盟理事長李萬吉表示，他多年來在企業內推廣運動，這次挑戰賽為期3個月，參賽者目標是一個月有15天、每天走路7000步，若達15天以上，將會有獎金獎勵。據統計，上班族一天步行步數約2000至3000步，若要走到7000步，需要刻意多走一些，目標號召1.5萬人參與。

健盟秘書長張東洋說，調查發現，中學生沒有規律運動約為5成、大學生上升至6成5，30至60歲青壯年更高達8成，非常可惜。30至60歲為家庭支柱，期盼經這次挑戰賽，讓青壯年規律運動比率增加至30至40%。

張東洋指出，第二期挑戰賽參賽者步行達標率86.43%，期望第三期達成率再上升，以增加生活品質，降低健保負擔。李萬吉也與台灣職業健康護理學會理事長陳美滿簽訂合作意願書，透過全國主要企業的職護推動與鼓勵同仁養成運動習慣。

健盟表示，這次挑戰賽以30至60歲職場從業人士，特別是科技人為初期主對象，鼓勵每一個人秉持U化（Ubiaultous）、生活化的概念，隨時隨地、不影響工作下，找機會運動、追求健康。挑戰賽活動於10月舉辦暖身賽，年底前擇日開賽。

延伸閱讀

預言將與謝龍介再戰第6回 陳亭妃：已贏5次選戰

8成青壯年無規律運動 健盟號召1.5萬人參加挑戰賽 日走7000步拚健康

每日步行7000步 健康達人挑戰賽第三期號召1萬5000人參賽 

妻當車手被抓…百萬贓款遭警查扣 他被迫下海賠償損失下場曝

相關新聞

流感持續升溫…校園爆發群聚感染 醫師：全班30人竟有17人確診

國內流感疫情持續上升，尤其是開學後、連假民眾出遊返鄉，9月已經累積多例確診個案。台北市醫師公會常務理事周賢章表示，近日有...

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

9成家屬不清楚喜憨兒退休後福利政策 只好「走一步算一步」

對多數人來說，退休是人生另一段新起點，然而對心智障礙者而言，退休卻可能是離開社會的開始。喜憨兒基金會表示，高達90.9%...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。