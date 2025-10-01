聽新聞
壓力大軟掉？ 男性荷爾蒙不足惹禍

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

一名50多歲公司高階主管，近期情緒低落、體力下滑，下班後只想癱在沙發，性功能也受影響，經常在性行為中「軟掉」。原以為只是壓力大、年事較長惹禍，在同事提醒下就醫，確診為「男性荷爾蒙不足」。

醫師指出，男性荷爾蒙不足是更年期徵兆，症狀包括性欲減退、精神及體力下降、情緒低落、勃起功能變差及體重增加，若同時出現三項，就要提高警覺。

泌尿科醫師顧芳瑜說，前述主管本來不以為意，直至失眠、專注力衰退影響工作才就醫，經抽血檢測、男性更年期量表評估後，確診男性荷爾蒙不足。這類患者常有「明明睡很久，起床還是累」症狀，夜晚經常淺眠、失眠，且性欲降低，連勃起功能也逐漸下滑，因此影響伴侶關係。

顧芳瑜表示，除影響性功能，男性荷爾蒙下滑，也會造成患者腹部體脂肪堆積、肌肉量減少，嚴重者甚至出現女乳現象，不少男性自覺精力、外貌不如以往。針對男性荷爾蒙不足患者，治療方式包括以DHEA促進睪固酮分泌，也可注射短效、長效針劑，或鼻噴劑、凝膠等提升荷爾蒙濃度，醫師會依病人年齡及生活需求協助規畫。

荷爾蒙補充除了改善性功能與精神，還能協助降低腹部肥胖、控制血糖與血壓。但除藥物治療，顧芳瑜建議病人需落實日常生活保養，應養成規律運動習慣，多攝取高蛋白含量的雞胸肉、魚、豆類，補充富含鋅、硒、維生素D食物，如海鮮、堅果、鮭魚等，並保持愉快心情，多與家人朋友互動，可幫助穩定度過男性更年期。

不少男性擔心透過外源性補充睪固酮會不會讓「睪丸萎縮導致尺寸變短？」顧芳瑜澄清，陰莖長度不會改變，但睪丸體積可能縮小，影響生育能力，因此在補充「睪固酮」之前，醫師會詳細與病患討論未來是否還有生育的打算，再選擇適合的治療方式。

