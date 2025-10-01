全真瑜珈公告破產清算 今起停業

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」昨在官網公告，今起停止營業，將依法辦理歇業解散破產清算。單是台北、桃園和台中3地近日就有約1236件消費者申訴案，北市法務局表示，已要求銀行暫緩移轉合計2.12億元信託財產給業者，確保消費者權益。

北市勞動局表示，全真瑜珈截止7月投保人數約500人，尚未接獲業者大量解雇通報；近期3度接獲勞工申訴遲付薪資，若勞檢屬實，最高可裁罰100萬元。

全真瑜珈在台頗負盛名，日前官網先公告北部6門市暫停營業，昨發布停業聲明，「受疫情衝擊與整體經濟惡化，公司營運長期虧損，自10月1日起停止營運，依法辦理破產清算程序，並進行債務清理與會員權益」。

北市今年迄今共受理1085件申訴案，主要集中在近一周，自9月24日至30日共湧入971件。桃園市政府消保官表示，業者24日宣布桃園館暫停營業後，已收到115件申訴案件；台中市法制局也收到約150名消費者申訴。

中市府主任消保官康馨壬說，有消費者分兩次共簽了6年會員，但合約才走不到三分之一，業者就宣布破產，損失不小。桃園市議員黃瓊慧也說，有民眾陳情去年剛繳3年會費，另有會員繳了5萬元沒上幾次課，現宣告倒閉，根本把消費者當冤大頭。

台北市法務局表示，北市府在9月26日行政調查會議中，已要求陽信銀行暫緩移轉2.12億元信託財產給全真公司，避免信託資金遭不當挪用。主任消保官林傳健說，消費者可請求退還未服務堂數餘額，若以信用卡支付價金，可向發卡銀行申請爭議帳款，市府已請陽信銀行明天前公告信託專戶受益人退款程序。

北市勞動局表示，全真瑜珈6月未給付工資，經勞檢已違法，7月開罰2萬元；9月15日、16日及23日再接獲勞工申訴，將再實施勞動檢查，如查證屬實，將再裁處2萬至100萬元罰鍰。