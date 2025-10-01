健康你我他／舊衣玩出新花樣

退休後，我的代步小銀馬轉送給社會新鮮人的姪女，無事一身輕的我出門靠雙腳、Ubike與公車，台中市民搭公車十公里免費，超過十公里上限十元。因此帶著悠遊卡跟閨密玩遍大台中，只要公車能抵達的地方就是我們的「花甲少女趣旅行」。

不需套裝上身的退休生活，給自己下達「禁奢令」，不再購買衣服已十多年，愛物惜物的我，連25歲的牛仔褲與襯衫都還留著。家中的老裁縫機是老爸留下來的，跟著YouTube的裁縫教學，舊衣修改、異材質拼接、長改短、T恤加蕾絲…玩衣玩出新花樣，什麼顏色都敢穿，連老爺的舊衣服我都接收了。姪女問：「大姑姑我的衣服妳要嗎？」當然要。

秉持薄背瘦臂不顯老的原則，運動是最佳的保養品，慢跑、爬山、騎腳踏車、瑜伽、游泳是身體的青春丸，只要按時服下，肌肉緊實容光煥發，前提是「不花錢」。

陪老公看診拿藥，醫師開完藥說：「女兒陪你來醫院，真孝順。」老公直說這個醫師眼鏡都白配了，虧他那麼會把脈。那天我則是穿了姪女的牛仔短褲、短T，配高筒布鞋，顏色很多巴胺。

上了年紀的人補充蛋白質很重要，我不愛吃肉，因此豆漿、豆干、板豆腐、干絲、豆皮與腐竹的豆製品是餐桌上常客，菜市場旁挑著竹籃擺放自家菜蔬的小販是我的最愛，不美不大但新鮮。老後的節能減碳ing！