聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／舊衣玩出新花樣

聯合報／ 文／聽濤（中市潭子）
帶著悠遊卡跟閨密玩遍大台中，只要公車能抵達的地方就是我們的「花甲少女趣旅行」。圖／聽濤提供
帶著悠遊卡跟閨密玩遍大台中，只要公車能抵達的地方就是我們的「花甲少女趣旅行」。圖／聽濤提供

退休後，我的代步小銀馬轉送給社會新鮮人的姪女，無事一身輕的我出門靠雙腳、Ubike與公車，台中市民搭公車十公里免費，超過十公里上限十元。因此帶著悠遊卡跟閨密玩遍大台中，只要公車能抵達的地方就是我們的「花甲少女趣旅行」。

不需套裝上身的退休生活，給自己下達「禁奢令」，不再購買衣服已十多年，愛物惜物的我，連25歲的牛仔褲與襯衫都還留著。家中的老裁縫機是老爸留下來的，跟著YouTube的裁縫教學，舊衣修改、異材質拼接、長改短、T恤加蕾絲…玩衣玩出新花樣，什麼顏色都敢穿，連老爺的舊衣服我都接收了。姪女問：「大姑姑我的衣服妳要嗎？」當然要。

秉持薄背瘦臂不顯老的原則，運動是最佳的保養品，慢跑、爬山、騎腳踏車、瑜伽、游泳是身體的青春丸，只要按時服下，肌肉緊實容光煥發，前提是「不花錢」。

陪老公看診拿藥，醫師開完藥說：「女兒陪你來醫院，真孝順。」老公直說這個醫師眼鏡都白配了，虧他那麼會把脈。那天我則是穿了姪女的牛仔短褲、短T，配高筒布鞋，顏色很多巴胺。

上了年紀的人補充蛋白質很重要，我不愛吃肉，因此豆漿、豆干、板豆腐、干絲、豆皮與腐竹的豆製品是餐桌上常客，菜市場旁挑著竹籃擺放自家菜蔬的小販是我的最愛，不美不大但新鮮。老後的節能減碳ing！

減碳

延伸閱讀

百萬YTR Ian前往花蓮當「鏟子超人」　提供7點「志工實用建議」

豆腐竟能變成肉？料理家一招讓口感激變 取代絞肉少吃進上百大卡

眼淚都變成珍珠！凱特王妃「All Black喪禮穿搭溫柔又堅強」服裝背後藏大顆洋蔥

影／懷舊治療開啟記憶之門 89歲失智嬤重拾裁縫機找回笑容

相關新聞

流感持續升溫…校園爆發群聚感染 醫師：全班30人竟有17人確診

國內流感疫情持續上升，尤其是開學後、連假民眾出遊返鄉，9月已經累積多例確診個案。台北市醫師公會常務理事周賢章表示，近日有...

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

9成家屬不清楚喜憨兒退休後福利政策 只好「走一步算一步」

對多數人來說，退休是人生另一段新起點，然而對心智障礙者而言，退休卻可能是離開社會的開始。喜憨兒基金會表示，高達90.9%...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。