台南、嘉市承諾優化、新增人行道

聯合報／ 記者魯永明萬于甄／連線報導

本報陽光行動直擊台南市、嘉義市人行道稀缺、騎樓未整平，將行人逼上車道等亂象，引發重視。南市府昨回應，將全面優化台南車站前站周邊人行環境；嘉市府表示，鬧區噴水圓環至林森西路的文化路，將規畫新設人行道，保障行人安全。

台南舊市區觀光人潮多，路幅不大，全面設人行道有難度，但騎樓又長年未整平，南市府直言，騎樓屬私產，施工須徵得所有權人同意，會透過公所協助持續溝通。

南市交通局指出，台南火車站站前將改造，簡化車流動線，整合接送區、公車亭與計程車排班區，規畫為親近行人的廣場，預計年底前發包，另推動「友善安全交通環境改善計畫」，串聯站前的中山、中正路，與站前廣場做整體檢討，持續推動人行空間改善。

嘉市鬧區文化路於噴水圓環以北的路段，行人環境障礙多，市府解釋，文化路從林森西路至圓環一帶，規畫新設人行道，但招商過程流標，將重新檢討預算再招商，而噴水圓環以南的文化路夜市，有實施夜間徒步區交通管制，期間全面禁止機動車輛進入。

「優化步行環境是施政重點。」嘉市府指出，二○一九年至今，嘉市人行道普及率已由百分之卅四點一，提升至百分之五十一點○三，也啟動人行道造街計畫。

嘉市府坦言，改善過程面臨民眾占用人行道、機車違規停放與騎乘、管線單位協調不易等困境，因應之道包括加強巡查與排除違規、舉辦地方說明會、與管線單位定期會議。

