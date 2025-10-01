聽新聞
0:00 / 0:00

巨大在美禁令效應…勞部擬強迫勞動指引 挨批做給美國看

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

美國海關暨邊境保護局（ＣＰＢ）日前以「強迫勞動」為由，禁止並扣押「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，引發關注。為此，勞動部有意研議強迫勞動指引，不過勞工團體直言，這樣的指引只是做給美國看而已，允許移工自由轉換雇主等制度上的改變才是解方。

勞動部長洪申翰日前接受自由時報專訪時表示，強迫勞動是企業不可輕忽的經營風險，已著手研議強迫勞動指引，並針對人權議題擬定廠商輔導計畫，希望藉此幫助企業辨識和評估風險，進而避免強迫勞動的出現。

不過台灣國際勞工協會專員王俐婷表示，巨大機械下的勞工所發生的強迫勞動，是整個藍領移工的縮影，移工來台前要背負龐大仲介費的債務，來台又要再被收取服務費、買工費等，這些都是常態，但是台灣政府仍不願意面對，整個移工制度的設計就是把他們放在高風險的工作環境中。

王俐婷說，勞動部要推出強迫勞動指引，只是要做給美國看而已，真正要防止強迫勞動就應該從體制改善，例如移工可自由轉換雇主等，否則在強迫勞動的環境中，就只能被綁死而無法跳脫。另也應該讓移工不該再來台灣前就背負這麼龐大的債務，否則後續什麼指引都只是在做表面功夫。

勞動部則表示，巨大機械不會是唯一一個強迫勞動的個案，該指引是要協助雇主改善，避免類似的情況再度發生，相關指引內容還在和經濟部討論中。

延伸閱讀

三杯美國雞刈包登場！美國農業部星級名廚秀，台美混血小吃擦出新美味火花

川普為何要降息？ 學者示警美債風暴

美國政府再面臨關門危險 亞股有漲有跌

中市府會勘巨大移工宿舍等符勞動規定 將助撤美海關暫扣令

相關新聞

流感持續升溫…校園爆發群聚感染 醫師：全班30人竟有17人確診

國內流感疫情持續上升，尤其是開學後、連假民眾出遊返鄉，9月已經累積多例確診個案。台北市醫師公會常務理事周賢章表示，近日有...

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

9成家屬不清楚喜憨兒退休後福利政策 只好「走一步算一步」

對多數人來說，退休是人生另一段新起點，然而對心智障礙者而言，退休卻可能是離開社會的開始。喜憨兒基金會表示，高達90.9%...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。