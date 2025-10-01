巨大在美禁令效應…勞部擬強迫勞動指引 挨批做給美國看

美國海關暨邊境保護局（ＣＰＢ）日前以「強迫勞動」為由，禁止並扣押「捷安特」製造廠巨大機械在台灣製造的自行車及零組件，引發關注。為此，勞動部有意研議強迫勞動指引，不過勞工團體直言，這樣的指引只是做給美國看而已，允許移工自由轉換雇主等制度上的改變才是解方。

勞動部長洪申翰日前接受自由時報專訪時表示，強迫勞動是企業不可輕忽的經營風險，已著手研議強迫勞動指引，並針對人權議題擬定廠商輔導計畫，希望藉此幫助企業辨識和評估風險，進而避免強迫勞動的出現。

不過台灣國際勞工協會專員王俐婷表示，巨大機械下的勞工所發生的強迫勞動，是整個藍領移工的縮影，移工來台前要背負龐大仲介費的債務，來台又要再被收取服務費、買工費等，這些都是常態，但是台灣政府仍不願意面對，整個移工制度的設計就是把他們放在高風險的工作環境中。

王俐婷說，勞動部要推出強迫勞動指引，只是要做給美國看而已，真正要防止強迫勞動就應該從體制改善，例如移工可自由轉換雇主等，否則在強迫勞動的環境中，就只能被綁死而無法跳脫。另也應該讓移工不該再來台灣前就背負這麼龐大的債務，否則後續什麼指引都只是在做表面功夫。

勞動部則表示，巨大機械不會是唯一一個強迫勞動的個案，該指引是要協助雇主改善，避免類似的情況再度發生，相關指引內容還在和經濟部討論中。