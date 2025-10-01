聽新聞
職災認定須等3審？專家兩難
職災死亡中屬於腦心血管疾病者，要被認定為「過勞死」，並不容易。根據勞保局的申請勞工職業災害給付統計，今年截至六月底止，腦心血管疾病（含過勞）核定件數七十八件，確認案件卅二件，核定率約百分之四十一。
學者坦言，職災死亡認定確實有許多難度，建議未來在職災給付上應從寬認定，也認為走到三審並不合理。
政大勞工研究所教授成之約表示，一般職災認定上，過勞致死主要會看工時長度與工作強度兩指標，以山隆通運這個案子來看，一審、二審的結果不同，或許是因為不同法官認定的衡量標準有異所致。
成之約說，然而職災給付都需要最終鑑定結果出爐後才能給付，現行機制下要兩全其美恐有難度，萬一職災認定結果出爐前就給付，後來認定又被推翻的話，是否要追回給付金會是很大的問題。
文化大學經濟系退休教授柏雲昌表示，職災認定有許多難處，假如一個勞工因職災死亡，業者就會舉很多例子反駁，例如該勞工的死因並非工作造成，而是本身自有傷病所致等，且資方通常比較有財力找法律資源，一般勞工在資源不對等下很難打贏官司。
柏雲昌也說，二審對勞方來說已經是極限了，是否有必要到三審定讞才能給付，這確實需要討論。
他建議未來針對勞動保險法的修法，應該從寬認定並偏向勞工來修法。舉例來說，有勞工因職災死亡而家屬申請賠償，應該訂定先賠償一定比率的機制，萬一勞方舉證確實有瑕疵，資方可以透過再保險基金等方式來攤平風險，減少損失。
