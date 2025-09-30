快訊

美國同意台灣鳳梨輸美 農業部：金鑽、芒果品系符美方要求

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）訪問台灣，今承諾將開放台灣鳳梨銷售至美國市場。圖／聯合報系資料照片
美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）訪問台灣，今承諾將開放台灣鳳梨銷售至美國市場。圖／聯合報系資料照片

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）訪問台灣，今承諾將開放台灣鳳梨銷售至美國市場。農業部表示，已完成所有必要的檢疫談判程序，詳細檢疫規定仍待美方預告與公告。

林德柏格表示，繼上周台灣農業部長率領「農產品貿易赴美友好訪問團」後，美國訪團也帶著善意而來，決定進一步開放讓台灣鳳梨能銷售至美國市場；希望這項宣布能在中秋佳節到來之際，為台灣許多家庭帶來歡樂和富足。非常期待後續的交流討論，期盼雙方關係持續發展，共同繁榮。

農業部動植物防疫檢疫署表示，鳳梨輸美申請案已歷經5年努力，從風險評估、有害生物防治與滅除措施，到檢疫條件的確立，已完成所有必要的檢疫談判程序，目前正等待美方進行最後的法制作業。

防檢署說明，我方去年9月和美方談判的檢疫細節中，美方同意我國產含有開英品系5成以上鳳梨品系不是東方果實蠅的寄主，經檢查確保沒有重大病蟲害，就可以免去蒸熱等殺蟲檢疫處理，另美方也指出台灣鳳梨輸出可不用如輸出紐澳般去除冠芽。

防檢署指出，今年9月初，農業部防檢署也赴美參加雙邊技術諮商工作會議，「台灣鳳梨輸美」即為首要議題，我方並要求美方盡快完成法制作業。

防檢署表示，台灣現行的金鑽鳳梨、芒果鳳梨等主要鳳梨品系，已可符合美方基本要求，但詳細檢疫規定仍待美方預告與公告。

