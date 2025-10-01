大學評鑑「不合理」 校方：教部可糾正 勿因個案否定

大專校院教師評鑑制度爆出濫用爭議，讓教師大嘆教書成了「集點人生」，教團則呼籲應修法廢除。不過大學端認為，不合理的評鑑項目應為個案，且教育部也設有校務評鑑機制，應能適度糾正，希望不要因個案就否定行之有年的教師評鑑。

開南大學電影與創意媒體學系副教授黃品堯指出，學校上學年通過新的教師評鑑辦法，過去舊版，跑一次招生可給一分，新版改為給○點五分，整體評鑑及格分數提升至七十五分，且一年就要評鑑一次、疲於奔命，質疑這種做法合理嗎。

黃品堯也說，近年學生在校內抽菸也沒有老師敢講話，因部分評鑑是由學生評教師，長久下來就是老師不敢管學生，以免屆時優先檢討的對象是老師。

義守大學校長古源光則認為，根據大學法規定，大學教師職責包含教學、研究、服務。要求教師研究需達一定水準，發表一定數量的學術研究，教學讓學生能實質受益等，評鑑才有意義。

古源光說，若要求教師募款、招生並以此當評鑑標的，當然沒道理，不過上述都是個別學校的問題，不應以此要求廢除整個評鑑制度。

暨南大學校長武東星也說，如果學校訂立不妥適的教師評鑑目標，教育部其實設有校務評鑑機制，可適度糾正，並要求學校改善。

武東星也指出，教師需要一定的檢視，當然也需要被鼓勵，不應該因部分學校設立不妥適的標準，就要求刪除評鑑。大學應善用教師評鑑，適度引導老師往學校特色、目標發展。