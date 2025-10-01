大學教師評鑑「募款換分數」 教團籲砍掉重練

二○○五年大專校院教師評鑑明確列入大學法，迄今已走過廿年。高教工會昨指出，評鑑制度已發展成失控的怪獸，甚至有私校評鑑項目高達一三○項，其中更存在諸多不合理，包括募款五千元可累計一分、不支領超鐘點費可換點數，形同逼迫教師「回捐」，已脫離追求學術卓越的初衷。

高教工會研究員陳柏謙表示，教學評鑑項目經年累月來不斷擴張，教學、研究、輔導服務等計分標準愈來愈繁複且無所不包，不少學校動輒超過五、六十項，南華大學更是高達一三○項多，弘光科大評鑑計分標準規範超過一萬字，形同評鑑萬言書。

不少學校的評鑑計分項目也存在諸多不合理之處。陳柏謙舉例，如文化大學敘明募款每五千元可換一分，南台科大規範儀器設備借用收入，每一萬元可換零點六分；中台科大更表示若教師不支領超鐘點費，未領一鐘點，就能換取卅點評鑑分數，形同逼迫教師回捐所得，質疑這到底與追求學術卓越有何關聯。

陳柏謙談到，廿年前，大學法將教師評鑑連結停聘、不續聘，才延伸各種弊大於利的亂象，呼籲教師評鑑應砍掉重練，刪除大學法廿一條教師評鑑，改為教師專業發展支持系統，並與續聘與否、停聘等脫鉤，讓評鑑怪獸走向終點。

高教工會理事長周平指出，大學法規定大學應建立教師評鑑制度，並作為其升等、續聘、停聘等參考，導致教師為符合多如牛毛的評鑑項目疲於奔命，變調的評鑑已侵犯學術自由，甚至成為控制教師的手段。

全教總文宣部主任羅德水建議，教師評鑑廿年來延伸各種績效與形式主義，對大學自治的傷害得不償失，建議可參採中小學「教師專業發展支持系統」，透過研討觀課等方式提升專業。

教育部回應，各大學教師評鑑項目，仍需以教學、研究、輔導與服務為範疇，並經校務會議審議通過實施。各大學如何訂定合宜的教師評鑑制度，近期將邀學校及工會團體商討。