聽新聞
0:00 / 0:00

健康達人挑戰賽11月登場 邀企業揪團報名

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
台灣健康運動聯盟昨舉行健康達人挑戰賽第三期誓師與記者會。圖／社團法人台灣健康運動聯盟提供
台灣健康運動聯盟昨舉行健康達人挑戰賽第三期誓師與記者會。圖／社團法人台灣健康運動聯盟提供

社團法人台灣健康運動聯盟（簡稱健盟）昨天舉行健康達人挑戰賽第三期誓師與記者會，健盟理事長李萬吉表示，希望透過產業界的號召，讓從業夥伴一同加入健康運動行列，且深植到市井小民之中，致力達成「健康台灣」的美好願景。

健盟集合產業、官方、學界、媒體、醫界、社團、宗教等各界領導人或精英，在歷任理事長領導下，過去已二度舉辦健康達人挑戰賽，引領民眾從每日步行七千步、每月至少達標十五天做起，再進階經常量測血壓與體重，逐漸進入不同等級的生活化規律指標。

李萬吉不僅是來自文教業的企業家兼教育家，且熱愛運動，還獲有鐵人三項的國際認證。

李萬吉表示，自己多年來一直在推廣運動，更了解企業主對於員工的影響力，過去十多年來就一直在企業內推廣運動，今年也率領康軒文教集團一千四百多名夥伴一同報名參加健康達人挑戰賽第三期活動。

談到企業加入推廣規律運動的重要性，李萬吉說，對於一般上班族來說，一天步行步數大約落在兩千到三千步，要達到七千步必須要刻意再走走，這時有團隊互相鼓勵非常重要。

健康達人挑戰賽將以卅至六十歲職場從業人士，特別是科技人為初期對象，採各單位組隊參賽，每支參賽大隊以廿五至卅人為限，選定一人為推廣人或由主辦單位推薦，並自訂大隊名稱，報名將於十月卅日截止，正式比賽則自十一月一日開始至明年一月卅一日止。

延伸閱讀

為什麼衣服會泛黃、有異味？家事達人建議收納前清洗3大重點

8成青壯年無規律運動 健盟號召1.5萬人參加挑戰賽 日走7000步拚健康

每日步行7000步 健康達人挑戰賽第三期號召1萬5000人參賽 

獨旅如何住Airbnb才安全？達人自揭多花一點錢預訂兩人房

相關新聞

流感持續升溫…校園爆發群聚感染 醫師：全班30人竟有17人確診

國內流感疫情持續上升，尤其是開學後、連假民眾出遊返鄉，9月已經累積多例確診個案。台北市醫師公會常務理事周賢章表示，近日有...

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

9成家屬不清楚喜憨兒退休後福利政策 只好「走一步算一步」

對多數人來說，退休是人生另一段新起點，然而對心智障礙者而言，退休卻可能是離開社會的開始。喜憨兒基金會表示，高達90.9%...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。