健康達人挑戰賽11月登場 邀企業揪團報名

社團法人台灣健康運動聯盟（簡稱健盟）昨天舉行健康達人挑戰賽第三期誓師與記者會，健盟理事長李萬吉表示，希望透過產業界的號召，讓從業夥伴一同加入健康運動行列，且深植到市井小民之中，致力達成「健康台灣」的美好願景。

健盟集合產業、官方、學界、媒體、醫界、社團、宗教等各界領導人或精英，在歷任理事長領導下，過去已二度舉辦健康達人挑戰賽，引領民眾從每日步行七千步、每月至少達標十五天做起，再進階經常量測血壓與體重，逐漸進入不同等級的生活化規律指標。

李萬吉不僅是來自文教業的企業家兼教育家，且熱愛運動，還獲有鐵人三項的國際認證。

李萬吉表示，自己多年來一直在推廣運動，更了解企業主對於員工的影響力，過去十多年來就一直在企業內推廣運動，今年也率領康軒文教集團一千四百多名夥伴一同報名參加健康達人挑戰賽第三期活動。

談到企業加入推廣規律運動的重要性，李萬吉說，對於一般上班族來說，一天步行步數大約落在兩千到三千步，要達到七千步必須要刻意再走走，這時有團隊互相鼓勵非常重要。

健康達人挑戰賽將以卅至六十歲職場從業人士，特別是科技人為初期對象，採各單位組隊參賽，每支參賽大隊以廿五至卅人為限，選定一人為推廣人或由主辦單位推薦，並自訂大隊名稱，報名將於十月卅日截止，正式比賽則自十一月一日開始至明年一月卅一日止。