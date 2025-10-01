泰國建築師來台打造草藥教堂 要療癒人心

泰國建築師邦森（Boonserm premthada）生於貧民窟、從小失聰，寂靜的成長經驗讓他對光影和氣味有著異於常人的敏銳感受。他將大象糞便轉化建材，搭蓋的「大象教堂」在今年威尼斯建築雙年展獲獎。近日則受邀來台，為新北美術館搭建一座「草藥教堂（medicine Chapel）」。

「我只設計建築的百分之五十，另外百分之五十交給大自然設計。」走進邦森用遠自泰國運來、上千片藥草葉子搭蓋的「草藥教堂」，葉子篩下的光影在身上灑下詩意的圖案，周圍飄散著令人靜心的淡淡香氣，「我希望建築能以安靜的方式療癒人們，無論何時你感到疲憊，都可以回到建築之中。」

二○一五年，邦森受邀為位於泰國邊界、與大象共存四百年的奎族，打造一個人象共存、融合住所與博物館的「大象世界」，讓此一瀕臨消失的少數民族得以安身立命。他花了四年時間，將大象糞便研製磚塊。此一建材除了用於建造公寓和家具，更受邀在巴黎、威尼斯、倫敦打造劇院、教堂和雕塑作品。

邦森說，在「大象世界」中看到大象行走時隨意掉落糞便，奎族人將糞便當成肥料與造紙材料，啟發他用糞便製磚當建築材料。「大象糞磚」就像是個完整的「生命循環」，大象吃富含纖維的植物排便、糞便變成磚頭、磚頭銷售產生的收入再轉為培育森林和餵養大象的資金，圓滿形成森林和動物、人類的永續生態系統。

邦森受建築學者阮慶岳之邀，參加新北美術館十月建築大展「建築的恐懼與療癒」。他說，恰逢妻子生了一場大病，醫院幾乎成為他的第二個家，「藥草教堂」的想法浮現，也希望「藥草教堂」能為觀眾帶來療癒與希望。