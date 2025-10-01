聽新聞
0:00 / 0:00

泰國建築師來台打造草藥教堂 要療癒人心

聯合報／ 記者陳宛茜／專訪
泰國建築師邦森（Boonserm premthada，左）受邀來台，為新北美術館搭建一座「草藥教堂」，希望建築能以安靜的方式療癒參觀者。中為邦森妻子，右為建築學者阮慶岳。記者陳宛茜／攝影
泰國建築師邦森（Boonserm premthada，左）受邀來台，為新北美術館搭建一座「草藥教堂」，希望建築能以安靜的方式療癒參觀者。中為邦森妻子，右為建築學者阮慶岳。記者陳宛茜／攝影

泰國建築師邦森（Boonserm premthada）生於貧民窟、從小失聰，寂靜的成長經驗讓他對光影和氣味有著異於常人的敏銳感受。他將大象糞便轉化建材，搭蓋的「大象教堂」在今年威尼斯建築雙年展獲獎。近日則受邀來台，為新北美術館搭建一座「草藥教堂（medicine Chapel）」。

「我只設計建築的百分之五十，另外百分之五十交給大自然設計。」走進邦森用遠自泰國運來、上千片藥草葉子搭蓋的「草藥教堂」，葉子篩下的光影在身上灑下詩意的圖案，周圍飄散著令人靜心的淡淡香氣，「我希望建築能以安靜的方式療癒人們，無論何時你感到疲憊，都可以回到建築之中。」

二○一五年，邦森受邀為位於泰國邊界、與大象共存四百年的奎族，打造一個人象共存、融合住所與博物館的「大象世界」，讓此一瀕臨消失的少數民族得以安身立命。他花了四年時間，將大象糞便研製磚塊。此一建材除了用於建造公寓和家具，更受邀在巴黎、威尼斯、倫敦打造劇院、教堂和雕塑作品。

邦森說，在「大象世界」中看到大象行走時隨意掉落糞便，奎族人將糞便當成肥料與造紙材料，啟發他用糞便製磚當建築材料。「大象糞磚」就像是個完整的「生命循環」，大象吃富含纖維的植物排便、糞便變成磚頭、磚頭銷售產生的收入再轉為培育森林和餵養大象的資金，圓滿形成森林和動物、人類的永續生態系統。

邦森受建築學者阮慶岳之邀，參加新北美術館十月建築大展「建築的恐懼與療癒」。他說，恰逢妻子生了一場大病，醫院幾乎成為他的第二個家，「藥草教堂」的想法浮現，也希望「藥草教堂」能為觀眾帶來療癒與希望。

延伸閱讀

南島愛慾管不住？芭達雅再見活春宮 海灘水乳交融畫面瘋傳

台南最「泰」的泰式料理！曼谷名店來台南　正宗泰國師傅+必點王牌炸魚

「大哥」納得克釘宮脫了！肌肉武裝戰鬥力再升級　深入叢林解救小妹

全台灣第1人！瑞莎考取最高級韻律體操國際教練證　三等級全制霸

相關新聞

流感持續升溫…校園爆發群聚感染 醫師：全班30人竟有17人確診

國內流感疫情持續上升，尤其是開學後、連假民眾出遊返鄉，9月已經累積多例確診個案。台北市醫師公會常務理事周賢章表示，近日有...

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

9成家屬不清楚喜憨兒退休後福利政策 只好「走一步算一步」

對多數人來說，退休是人生另一段新起點，然而對心智障礙者而言，退休卻可能是離開社會的開始。喜憨兒基金會表示，高達90.9%...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。