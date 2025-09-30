快訊

哆啦Ａ夢展 告別限時優惠

聯合報／ 本報訊

「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」即將要與大家告別，為了回饋民眾支持，主辦單位聯合數位文創祭出「台北站告別優惠」活動，即日起至十月三日，只要於票亭出示官方臉書活動貼文，即享四四○元購票優惠，每人限購四張。

「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」以近千坪空間設立十大主題展區，現場不僅展出專為台灣巡迴製作的獨家動畫精選漫畫章節以及賺人熱淚的動人名場面外，更有超過百隻造型各異的哆啦A夢好朋友們齊聚一堂。更多展覽資訊，請鎖定官方粉絲專頁。

