校園會客室／偏鄉教版畫 吳鴻滄如「現代魯冰花」

聯合報／ 記者鄭惠仁／專訪
台南市樹人國小退休老師吳鴻滄退而不休，散播版畫的種子，培養孩子的美感。 記者鄭惠仁／攝影
台南市樹人國小退休老師吳鴻滄退而不休，散播版畫的種子，培養孩子的美感。 記者鄭惠仁／攝影

「教育是可以有作為的，我看到了孩子的無限可能。」台南市樹人國小退休老師吳鴻滄退而不休，當起駐校藝術家，和高中合作，開成人版畫教育推廣班，並在大學教畫，散播藝術種子。多年不見，就讀北科大的學生專程探訪，讓他笑說「教育的成就感就在這裡。」

吳鴻滄說，就讀新竹師專時，因班上有原住民同學，實習時選擇到南投信義鄉人和國小，自此愛上偏鄉小校，服完兵役後派到新北市新莊民安國小。二○○三年有機會調回台南服務，選擇到後壁樹人國小任教，一班僅十人，甚至個位數的學生，更能因材施教。

偏鄉小校學生不斷在美術比賽「穿金戴銀」，吳鴻滄與小朋友的故事有如作家鍾肇政筆下的「魯冰花」故事，吸引導演陳坤厚注意，並以樹人國小為主要場景拍「新魯冰花」電影。

吳鴻滄五十歲退休，但退而不休的他，持續投入版畫創作與教學，除了是樹人國小的駐校藝術家，也在台南大學美術系任教，並利用寒暑假到教育局辦的營隊教畫，還為偏鄉學校開部落版畫營，也連續多年和後壁高中合作開版畫教育推廣班，吸引南部縣市老師參加，培養版畫的種子部隊。

吳鴻滄說，自己教過的南大學生，畢業後來到樹人國小服務，看到學生接棒教版畫，興奮中有著感動。

前年吳鴻滄帶著樹人國小學生到澎湖創作，之後到台北華山文創舉辦師生展，當時就讀北科大的樹人校友來探望。吳鴻滄說「這就是教育的成就感，也是自己堅持下去的理由。」教版畫，不是要讓孩子未來成為藝術家，而是從小培養美感，並運用在生活上。

