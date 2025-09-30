民眾提案落實收容所人道安樂死和飼主責任 農業部：優先聚焦不當餵食

期社會對遊蕩犬管理高度關注，涉及動物福祉、公共安全與生態保育，部分團體與民眾於公共政策網路參與平台提案，提出「落實收容所人道安樂死」及「餵食者應承擔飼主責任」等訴求。農業部今正式回應，將持續推動兼顧人道與實務的管理政策，其中優先聚焦不當餵食。

農業部指出，管控犬貓數量須從源頭做起，飼主應完成寵物登記與絕育，避免棄養與無計畫繁殖，地方政府除推動絕育補助並加強執法外，也應結合社區與民間團體，推動在地化管理。透過責任飼養、政策支持與社區參與，才能有效控制遊蕩犬數量，並降低收容壓力與社會矛盾。

農業部指出，餵養行為型態多元，對社會、環境與生態影響不一，農業部已公告在野生動物保護區、自然保護區及自然保留區等生態敏感區全面禁止餵食，以優先維護生態安全。其他公共區域則依「廢棄物清理法」或「國家公園法」處理餵食造成的環境與衛生問題。

有關不當餵養行為是否進一步納入「動物保護法」，農業部表示，仍需研議並凝聚共識，農業部將持續推動社區教育與自主管理，協助居民建立正確飼養觀念，完成家犬絕育與寵物登記，推動在地化、有秩序且可持續的犬隻管理，以長期有效降低遊蕩犬對環境與生態的衝擊。

農業部強調，安樂死是國際普遍認可、基於動物福祉原則的必要措施，「動保法」第12條明定，在動物重傷病、患傳染性疾病或危及公共安全等情況下，收容所得依法進行人道處理。農業部將督導各縣市建立公開透明、公正嚴謹的評估與執行程序，並提供收容機構專業訓練與支持，以確保政策落實不因社會輿論而失衡，真正達成維護動物福祉目的。

農業部重申，遊蕩犬管理不可能依賴單一措施或部門完成，必須整合中央、地方與社區力量，從源頭治理、餵養管理、收容安樂死到收容設施規劃，形成完整而在地化的管理模式，並透過宣導教育，強化飼主責任，落實社區自主管理，並在必要時依法執行安樂死，才能真正兼顧動物福祉、公共安全與生態保育，回應社會期待，並為動物找到更具尊嚴的出路。