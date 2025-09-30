新壽推廣健康促進 連續19年支持日月潭萬人泳渡

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新光人壽員工在總經理黃敏義（第一排左四）的帶領下，組隊參加日月潭國際萬人泳渡，以實際行動推廣健康促進。圖／新光人壽提供
第43屆日月潭國際萬人泳渡活動9月28日盛大舉行，台新新光金控子公司新光人壽連續19年參與由南投縣政府主辦日月潭國際萬人泳渡公益活動，總經理黃敏義出席開幕儀式，並響應縣府生態復育行動，一起施放總統魚苗，保護原生魚種，維護日月潭生態平衡；同時，新光人壽員工亦組隊參加，以實際行動推廣全民運動，泳出健康。

萬人泳渡是日月潭被台灣人喻為人生必做的三件事之一，賽事至1983年開辦以來，每年都吸引來自世界各地的游泳愛好者參加，2002年該賽事亦被正式列入世界游泳名人堂。在超高齡社會下，新光人壽長期致力推廣健康促進，因此，每年日月潭泳渡活動均有超過全台各地百名員工組隊參賽。

此外，當日位於南投的業務單位南投區部「埔欣通訊處」也號召同仁擔任企業志工，於現場設立服務攤位，提供冷飲、熱食為參賽者補充體力，完成攤位互動內容，即有機會獲得新光人壽與台中大甲鎮瀾宮聯名設計的「媽祖開運便當盒」精美好禮。

有鑑於台灣已是超高齡社會，作為長期守護國人健康的新光人壽認為，高齡生活不僅要活得老，更要活得好，因此，長期致力推廣健康促進，針對社會大眾，攜手與數位人道協會用數位守護偏鄉長者健康；舉辦小小足球營、新光盃街舞大賽、全國健行活動與參與田中馬拉松等賽事；針對職場員工，打造豪華健身中心、辦理有趣多元的健康促進活動，期能達到推廣全民養成運動的風氣，更打造健康安全的永續社會。

日月潭 南投縣

