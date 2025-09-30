三杯美國雞刈包登場！美國農業部星級名廚秀，台美混血小吃擦出新美味火花

麻油雞的暖心香氣、鹽酥雞的吮指酥脆、炸雞排的霸氣份量……，雞肉幾乎是台灣人日常不可或缺的美味！你知道嗎？台灣其實是美國雞肉的超級粉絲，2024年還名列美國雞肉出口的第五大國，創下高達2億6千萬美元的進口額。

美國家禽蛋品出口協會（USAPEEC）舉辦「美國農業部星級名廚秀」，由「型男大主廚」楊盛堯Max 以創新手法製作「三杯美國雞刈包」，為美國農業部農業貿易與海外事務次長路克・林德伯格與USAPEEC總監江嘉詠展現美國雞肉融入台灣料理的無限可能。 圖／吳彥鋒 攝影

為了讓更多人感受美國雞肉的魅力，美國家禽蛋品出口協會（USAPEEC）特別舉辦「美國農業部星級名廚秀」，請來「型男大主廚」楊盛堯 Max，帶領美國農業部（USDA）訪台官員和美國在台協會(AIT)代表，挑戰台灣經典小吃——刈包！不同的是，這回不是用傳統的滷豬肉，而是換上鮮嫩多汁的美國雞肉，做出創新的「三杯雞刈包」。外國朋友大快朵頤，直呼這台式漢堡太有驚喜，也為台灣小吃玩出新風味！

使用美國雞肉製作的台式漢堡「三杯美國雞刈包」，中西合併征服饕客味蕾。 圖／吳彥鋒 攝影

美台農業合作，市場潛力無限

美國農業部農業貿易與海外事務次長路克・林德伯格（Luke Lindberg, Under Secretary for TFAA, USDA）在活動中分享道：「我們在現場示範了三杯美國雞肉刈包，這是一個將台灣飲食文化與美國食材巧妙結合的絕佳範例。美國雞肉也非常適合用在鹽酥雞等多種料理，在台灣的各式菜餚中都能發揮重要角色。許多台灣消費者已經將美國雞肉納入日常飲食，看到這一趨勢讓我們感到非常振奮。」

次長路克・林德伯格表示看到台灣飲食文化與美國食材巧妙結合感到非常振奮。 圖／吳彥鋒 攝影

美味的秘密：速凍技術與營養把關

那麼，美國雞肉究竟好在哪？答案是「鮮、嫩、安心」。美國家禽業採用天然穀物飼養雞隻，使美國雞肉多汁軟嫩、口感卓越，同時運用先進的超低溫急速冷凍技術，把水分和口感牢牢鎖住，雞肉解凍後依然鮮嫩如初。

在營養方面，美國家禽養殖戶與營養學家合作，在養殖的不同階段調整飼料，全方位滿足雞隻的營養需求。以精準營養飼養的雞隻，不只低脂、高蛋白、低膽固醇，還富含必需維生素與礦物質，而且無添加賀爾蒙，吃起來更安心。同時，美國雞肉採用先進技術減少病原體，防止污染，加上全程嚴格的品質控管和標章認證，美味之餘，也讓永續與食品安全一併到位，是消費者的安心首選。

美國農業部團隊來台參訪，攜手美國在台協會代表一同參與星級名廚秀。 圖／吳彥鋒 攝影

從夜市到家常，美國雞肉輕鬆上桌

對台灣消費者來說，美國雞肉要融入日常料理一點都不難。無論是冬補暖心的麻油雞、世界名菜左宗棠雞，甚至夜市人氣的脆皮雞排，美國雞肉都能多元應用、完美上場。不只是家家戶戶必備的食材，更可能成為下一波美食潮流的推手。或許，下次在你家餐桌上，就會誕生一道專屬於你的「美國雞肉創意料理」！