流感持續升溫…校園爆發群聚感染 醫師：全班30人竟有17人確診

國內流感疫情持續上升，尤其是開學後、連假民眾出遊返鄉，9月已經累積多例確診個案。台北市醫師公會常務理事周賢章表示，近日有國中老師求診，班上30名學生已經有17位得了流感。這波疫情來勢洶洶，尤其民眾忽略戴口罩的重要性，導致病毒更容易傳播，增加感染風險。

周賢章指出，流感在發病前就有傳染性，主要傳播方式為飛沫及接觸傳染。9月開學後，學生接觸時間增加，校園傳染病案例明顯上升。學童回家後，再把病毒傳染給家人，家戶群聚感染的個案也不少。許多家庭是先從孩童開始出現症狀，接著迅速傳播給全家人；10月1日流感疫苗開打，接種疫苗可增加保護力。

「得了流感還需要接種疫苗嗎？」周賢章說，即使剛得過或得完流感，仍應該施打。因為每年流行的病毒株不同，且病毒容易變異，目前病毒株逐漸從H1N1轉成H3N2，對於年長者、未滿5歲之幼兒、孕婦、慢性病患、免疫功能低下者等高風險族群，強烈建議接種流感疫苗增加保護力。

新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，相較於去年同時期，流感患者確實比較多，流行期也提早了。接下來連續假期多，民眾交流聚會增加，且氣候轉涼恐增加病毒活性，預估半個月至一個月左右將會進入確診高峰期。

「很多個案是一人確診、全家中標。」柳朋馳說，流感的傳染性強，一家大小相隔沒幾天就陸續來門診報到，甚至有個案復原沒多久，又再次得了流感，顯見國人要加強個人衛生習慣，落實勤洗手、戴口罩、減少群聚、避免密切接觸。

柳朋馳提醒，有些較年幼的孩童戴不住口罩，建議家長盡快接種流感疫苗，以間接保護嬰幼兒。而施打流感疫苗後，需要2至4周才會出現保護力，且病毒會不斷發生變異，即使近期感染過A型流感，仍可能因型別轉換而再次確診，民眾千萬不要有「打了疫苗就沒事」的觀念。

10月進入流感高峰期，柳朋馳呼籲，不想生病，最好的方法就是施打疫苗、勤洗手、帶口罩，做好日常個人衛生降低感染風險。若不幸染疫，跟家人同住者也要戴口罩，充分休息並依照醫師指示接受治療。得了流感也不要緊張，感染後，可視病況給予抗病毒藥劑治療，大多數患者可自行痊癒。