全真瑜珈停業 新北消保官建議2方式退費

中央社／ 新北30日電

全真瑜珈健身集團10月1日起停業。新北市有全真中和館與汐止館，已接獲逾400件申訴，消保官建議會員可採2方式申請退款，包括申請信用卡爭議款，以及向陽信銀行申請履約保證。

全真瑜珈健身5月宣布忠孝館將結束營業後，9月23日再公告因內部營運調整與人力安排，敦南館、古亭館、天母館、中和館、汐止館及桃園館暫停營業，今天於臉書發出聲明，將自10月1日停止營業，並依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。

新北市法制局消保官、市議員張維倩今天上午前往全真瑜珈中和館了解情況。張維倩說，遇到許多會員來拿取放在館內的私人物品，向他們表達擔憂，不知已繳的錢該怎麼拿回來。有多位會員說，以前被亞力山大倒過一次，沒想到現在悲劇重演，對健身房產業十分失望。

新北市消費者保護官室主任王治宇向中央社記者表示，目前全真瑜珈全台申訴案逾千件，新北超過400件，建議消費者可採2方式保障權益，一為向發卡銀行申請信用卡爭議款，只要刷卡的時間在一年半內（540天），消費者可提出爭議款申請，民眾若採分期扣款，申請通過後就不用再繳剩餘費用，若會員是一次全繳，也可依使用比例退費。

第二為向全真的信託銀行陽信銀行申請履約保證。全真會員信託專戶仍有新台幣2.1億餘元，根據規定，健身業者若預收費用超過5000元，須將金額50%做履約保證金，若申請順利，消費者約可拿回一半退款，不至於血本無歸。陽信銀行將在10月2日前公告退款相關程序。

