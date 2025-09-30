遭北捷老婦逼讓座！男乘客隨身精品紙袋引熱議 網問：哪裡買？

台北捷運車廂近期已將博愛座改名為「優先席」，但日前仍發生長者逼讓座而引發肢體衝突，一名手持多袋物品及雨傘的白髮老婦，疑不滿一名年輕人不讓座，於是敲打該民眾，不料該民眾先將手上紙袋交給同車廂乘客保管，接著起身猛踹對方一腳，讓老婦氣到當場喊報警。影片流出後，網友除討論「讓座衝突」以外，也熱議起那個袋子以及身上行頭，赫然發現原來是日系設計師品牌，不少人留言笑稱「捷運爆紅款！」、「想入手防身了」。

回顧整起事件，有網友搭乘北捷淡水信義線開往淡水方向，影片中只見車廂內座位並未坐滿，但該名老婦堅持要坐在優先席，但該座位上有名年輕人不願讓座，雙方因而起口角衝突，老婦先以手上的手提袋揮打該乘客腳部，該年輕人隨即一腳踹向老婦，引起圍觀民眾驚呼。

由於該乘客在「出腳」前，先將手中提袋交給旁人保管，因此也引起網友「歪樓」討論，原來該紙袋品牌是來自日本設計師三宅一生於2013年推出的男裝副牌「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE」，根據官網介紹「輕量易穿」、「多功能且實用」、「且能靈活貼合身體曲線」，此外，中性剪裁設計、男女皆可穿。許多網友也留言說到「三宅一生跟副牌都很可以喔，我有他們家的褲子，延展性很好」、「最佳的置入性行銷手法！」、「以前看不懂三宅一生，現在懂了」。