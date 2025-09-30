快訊

流感疫情升溫憂急診壅塞再起 北榮超前部署…醫籲快打疫苗有二好處

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總急診部主任黃獻皞說，面對急診壅塞，院長陳威明已提出多項改善方案，讓急診病人48小時滯留率大幅下降，仍呼籲民眾盡速接種疫苗，多管齊下，避免急診壅塞。本報資料照片
台北榮總急診部主任黃獻皞說，面對急診壅塞，院長陳威明已提出多項改善方案，讓急診病人48小時滯留率大幅下降，仍呼籲民眾盡速接種疫苗，多管齊下，避免急診壅塞。本報資料照片

國內流感疫情已進入流行期，許多人憂心，今年年初醫院急診壅塞問題再起，造成病床一床難求。台北榮總急診部主任黃獻皞表示，該院急診收治流感患者，近期確實稍微多一點，但這只是剛開始略有增加，未到暴增程度，而面對急診壅塞，院長陳威明提出多項改善方案，讓急診病人48小時滯留率大幅下降，呼籲民眾盡速接種疫苗，多管齊下，以避免急診壅塞。

黃獻皞說，院長陳威明十分重視急診壅塞問題，提出多項改善方案，如住院病人經治療後，病情痊癒，若能在二天出院的，就不需要住到第三天等，以加速病床流動，讓急診患者可以盡速住院治療，急診病患超過48小時滯留率也從今年5、6月約10%，目前降至5%至6%，降幅幾乎達到50%。

黃獻皞指出，今年5、6月間，急診病患超過48小時滯留率偏高，原因是護理人力流失，需要化療、手術治療病人還是很多，這些病人就會留在急診待床，目前院內調控後，急診管控成效相當不錯。

秋冬期間常見中風、心肌梗塞、氣喘、流感等疾病，甚至急診醫師的忙碌程度也是「看天吃飯」。黃獻皞說，平時颱風天、下大雨時，急診僅有少數交通意外的外傷患者，整體來說，急診不會感到壅塞，但颱風過後、大雨停後約二、三天，急診就會湧入患者。

但若是如今年年初冬天時，寒流一波接一波，氣溫一路降低，連續一周、二周後流感疫情嚴峻，導致急診患者暴增，當時又遇到護理人員流失，許多醫院縮減病床，導致急診病人無法及時入院，因此，今年秋冬季節的天氣變化，將影響急診壅塞情形。

黃獻皞說，目前急診流感患者雖僅略有增加，但院內感染管制中心已開始重視此一現象，提醒所有醫事人員多加注意。不只有急診，門診、藥局等都可能會接觸到感冒或流感患者，醫師、藥師、護理人員等都要小心。呼籲民眾應盡速接種流感疫苗，以他身為醫師，每年都要接種流感疫苗，有著深深的感觸，即使感染到流感病毒，症狀也不會太嚴重，也能避免重症，可見接種疫苗的重要性。

流感疫苗 疫情 感冒 榮總

